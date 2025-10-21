Suscribirse

Famoso actor de televisión fue captado en situación de calle y preocupó por imágenes; reveló detalle

El artista fue uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana, brilló con papeles que aún recuerdan los seguidores.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

21 de octubre de 2025, 3:34 p. m.
Alejandro Landero, actor mexicano
Alejandro Landero, actor mexicano. | Foto: X: @laromamex - Montaje SEMANA

Las plataformas digitales se convirtieron en un escenario para todo tipo de contenidos, creados y difundidos por los usuarios.

Recientemente, espacios como X e Instagram funcionaron para dar a conocer una difícil situación que atravesaría un reconocido actor de la televisión mexicana. Imágenes recorrieron las redes sociales, plasmando la realidad que atraviesa en el presente, luego de ser uno de los galanes de producciones famosas.

De acuerdo con lo revelado, se trataría de Alejandro Landero, quien fue un rostro muy conocido en las décadas de los 80 y 90 en Latinoamérica. Cautivó con su estilo, belleza y profesionalismo, al integrar producciones como Rosa salvaje y Monte Calvario.

Según se pudo observar en medios mexicanos, el artista fue captado en la colonia Condesa, zona reconocida de clase media alta de la Ciudad de México, donde suelen vivir otros famosos de la industria. El material dejó en evidencia las condiciones del latino, que ahora estaría en situación de calle y vive junto a sus perros.

En las publicaciones se detalló que Landero no había muerto como se especuló en 2020, a raíz de la pandemia, pues él desmintió la información y cambió totalmente la versión que salió a la luz.

Los videos muestran a Alejandro canoso, con el pelo largo y con mascotas que están pegadas a él, sin dejarlo solo un segundo. Lucía ropa oscura, pero en buen estado.

¿Qué pasó con Alejandro Landero?

De acuerdo con lo revelado por La Silla Rota, Alejandro Landero respondió a las noticias que salieron a la luz, aclarando que sí pasaba un momento difícil, pero no vivía de forma permanente en la calle. Su hogar, al contrario de lo que muchos creen, es una furgoneta que le prestaron, por lo que pedía respeto a su vida personal.

La celebridad habría enfrentado problemas laborales y económicos, por lo que terminó alejándose de la escena y de los medios. En sus palabras, indicó que tenía autismo y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), por lo que deseaba enfocarse y trabajar para tocar dichos temas.

Por el momento habrá que esperar para saber más de este caso, teniendo en cuenta los movimientos que hay para ayudarle y brindarle una mano para que mejore su condición.

