Víctor Hugo Ruiz, uno de los actores reconocidos de la televisión colombiana, sorprendió a sus seguidores con una revelación personal que compartió en su cuenta de Instagram. El también director de cine decidió hablar abiertamente sobre un aspecto íntimo de su vida que hasta ahora había mantenido en reserva.

En su mensaje, publicado días atrás, el artista confesó que lleva más de dos años separado de Manuela, su expareja, y que su relación cambió de manera definitiva. El famoso mencionó que durante el último año y medio durmieron en habitaciones distintas, una situación que marcó un antes y un después en su convivencia y en la manera en que enfrentaron la ruptura.

No obstante, en diálogo con La Red, Ruiz abrió su corazón y explicó cuál era la realidad de esta decisión que había tomado. El actor mencionó que solo viven en el mismo techo, pues ni contacto alguno tienen.

Víctor Ruiz confirmó su ruptura amorosa. | Foto: Instagram @victorhugoruizp

“Estamos separados bajo el mismo techo. Yo empecé a ir a eventos solo y hasta sus mismas amigas me decían que por qué no lo hablábamos, a ver si podíamos volver. Pero yo no quiero volver porque tengo mis razones jurídicas”, reveló.

El artista puntualizó que este vínculo estaba completamente deshecho, ya que no convivían, no compartían mesa y tampoco tenían intimidad desde hace varios años. Pese a que les tocaba vivir en el mismo lugar, no significaba que llevaran una comunicación.

“Techo no tenemos hace mucho, nuestra relación íntima era árida, no teníamos relaciones hace mucho, y hace más de tres años que cero... lo que es mesa y convivencia la última vez fue en diciembre de 2022, que fuimos a mi casa en Cali. Solo por vínculos comerciales aparecemos en eventos o compromisos, pero hace año y medio cero de todo”, dijo.

De igual forma, Ruiz mencionó que había una nueva versión rodeando su separación, ya que Manuela decía que él había terminado con ella por una tercera persona, que es con la que él sale actualmente.

“Estoy saliendo con alguien, y la versión de ella es que yo la dejé por esta persona, y eso no es así, no es cierto”, aclaró.

“Una vez ella me dijo: ‘yo no me voy de aquí hasta que me pagues’. Es un tema jurídico, y en este momento le debo dinero a su hermana y a su hija, a ella no, quienes me hicieron un préstamo para la casa, pero ella no aportó para nada de eso”, agregó, explicando lo que ocurría detrás de dicha decisión.

Sin embargo, en medio de este lío, adoptaron un estilo de vida distinto, donde solamente compartían techo. “Optamos por como estamos, ser ‘roomies’: ella en su cuarto, su hija en el suyo y yo en el mío. Yo hago mi desayuno, ni cocino allá, casi siempre me voy de la casa y casi no nos vemos”, mencionó.

Al profundizar en lo jurídico, el intérprete apuntó que se ha tratado de conciliar, pero todo gira alrededor del dinero de un inmueble. Al no llegar a esta decisión, posiblemente su ex buscaría demandar por lo que se conoce como unión marital de hecho.

“Ante escritura pública, yo estoy soltero. Ella es quien está haciendo la reclamación, me toca esperar. Tuvimos una conciliación en marzo en la Personería, y ella pidió 100 salarios mínimos, que era el tope, por un apartamento. Esto no podía proceder sin que ambos reconozcamos la unión marital de hecho y yo no lo voy a hacer, por eso me toca esperar, pues debe estar tramitando una demanda”, mencionó.

El análisis final que hizo Víctor Hugo Ruiz se basó en su forma de relacionarse con parejas y entender cómo convivían al poco tiempo de entablar un vínculo.