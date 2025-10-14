Famoso actor confirmó su ruptura amorosa y destapó detalle personal: “Año y medio durmiendo en otro cuarto”

Víctor Hugo Ruiz, reconocido actor de la televisión colombiana, desató todo tipo de reacciones en redes sociales con una inesperada publicación que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram. El director de cine comentó sobre un detalle personal, dejando a la vista información de su vida que pocos conocían.

De acuerdo con lo que se registró, el artista subió una postal a su perfil, en la que indicó que su realidad había tenido un giro radical desde hace varios años, por lo que era momento de compartir experiencias con sus seguidores. Aunque este anuncio tomó por sorpresa a más de uno, aprovechó para abrir su corazón.

Víctor Hugo Ruiz indicó que se encuentra separado desde hace más de dos años, por lo que se modificaron sus realidades con Manuela, su expareja. Contó a los curiosos que llevaba un año y medio durmiendo en un cuarto separado, lo que transformó sus dinámicas.

Esto salió a la luz de una forma inesperada. El actor no suele hablar sobre su vida privada y todo lo lleva en un escenario reservado. Pese a las decisiones que tomó con respecto a la vida pública, quiso confirmar esta ruptura amorosa y plasmar cómo era esta etapa actual.

“Hace más de dos años separado. Y año y medio durmiendo en otro cuarto”, escribió en sus historias, para después dejar una imagen publicada.

“Vi que hay muchas personas viviendo lo mismo. Pregunté qué opinan, porque esta historia generó polémica y muchas preguntas sobre mi vida privada… que, aclaro, no publico mucho, porque mi vida pública es diferente”, agregó, ubicando el texto en un postal tipo selfie.

Esta revelación llevó a muchos seguidores a dejar sus opiniones, indicando lo que harían en su caso. Mientras algunos aplaudieron la forma en la que llevaban esto, otros aseguraron que era mejor distanciarse.

“Pienso que solo se hacen daño, no es sano ‘o estás o no estás’ y si hay hijos de por medio menos, ellos también sufren”; “A mí no parece mal, llevo casi diez años viviendo así y somos los mejores amigos, nos apoyamos en todo y cada uno tiene su vida privada”; “Si ninguno toma la decisión de irse, es por algo, toca mirar a fondo qué pasa, qué los detiene a no salir de ese círculo”, se lee en comentarios.