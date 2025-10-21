Suscribirse

Estados Unidos

El mortal giro de Pablo Lyle en EE. UU. que truncó su ascenso como actor de Televisa

El actor protagonizó un incidente que le causó implicaciones legales.

Redacción Mundo
21 de octubre de 2025, 8:45 p. m.
Uno de los momentos del juicio de Lyle. | Foto: Red social X: API

El famoso actor mexicano, Pablo Lyle López, de 38 años, tuvo su auge en la TV azteca tras protagonizar producciones como La Sombra del Pasado y llegó a ser bastante reconocido.

Contexto: El actor Pablo Lyle podría ser deportado de Estados Unidos a México: ¿De qué depende?

Sin embargo, un hecho ocurrido en Miami, Florida, repercutió enormemente en su vis e incluso le provocó consecuencias legales que aún sigue padeciendo.

El mexicano desde joven incursionó en el mundo de la actuación. | Foto: Red social X: API

En 2019, Lyle fue acusado de homicidio involuntario tras la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años quien falleció después de un incidente con el mexicano en plena carretera de la ciudad de EE. UU.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El 31 de marzo del año 2019, Lyle conducía por una carretera de Miami hacia el aeropuerto de la ciudad con su familia después de unos días de vacaciones.

El actor sigue con el apoyo de su familia, según fuentes. | Foto: Red social X: API

En el camino, el auto conducido por el cuñado de Lyle, cerró a otro vehículo tras tomar una salida equivocada y cerrar el carro mencionado.

Después del incidente, el cubano descendió de su vehículo y procedió a increpar a Lucas Delfino, el familiar que iba conduciendo.

Contexto: México: el actor Pablo Lyle es sentenciado a cinco años de cárcel en Estados Unidos por homicidio

Cuando el cubano se fue hacia la intersección de la calle, el actor se bajó a propinarle un golpe en la cara a Hernández.

En ese momento, la víctima perdió el equilibrio y cayó sobre el pavimento de forma brusca, causándole una conmoción inmediata y sin auxiliarlo.

Cuatro días después del golpe, la víctima murió por un traumatismo craneoencefálico.

El juicio del actor mexicano

En 2020, Lyle fue llevado a juicio por el hecho, y fue condenando a prisión domiciliaria. El mexicano pasó un tiempo en el centro de detención del Condado de Miami -Dade mientras se esclarecía la condena en su contra.

El mexicano tuvo un episodio de furia al volante con Hernández. | Foto: Red social X: API

Un video de seguridad de la zona fue el elemento clave para culpar a Lyle. Allí, se evidencia el momento en el que golpea al cubano antes de que perdiera la conciencia tras impactar con el asfalto.

Además, el juez también contó con testimonios de testigos que presenciaron el momento de fatal agresión.

El 3 de febrero de 2023, según relato de varios medios, fue sentenciado a 5 años de prisión y 8 en libertad condicional.

Personas del entretenimiento mexicano sostienen que una vez cumpla con su condena, algunas productoras podrían darle la oportunidad para actuar de nuevo.

