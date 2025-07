Carolina García, conocida influencer bogotana, desató todo tipo de reacciones en redes sociales, debido a una denuncia que hizo a través de su cuenta de TikTok. La creadora de contenido relató cómo fue víctima de un secuestro y de un robo en el norte de Bogotá, luego de salir de una fiesta con sus amigas.

La colombiana publicó un inesperado video en su perfil, donde contó como terminó siendo víctima de delincuentes tras tomar un servicio de taxi en la calle, y no por aplicaciones. Pese a que no resultó herida de manera física, sí mencionó los instantes de angustia que la invadieron.

De acuerdo con lo que comentó García, conocida como @nosoycarolinaa, todo ocurrió casi a la media noche después de salir de un bar ubicado en la zona T, ubicada en la capital. Aunque intentó esperar algún servicio de carro, prefirió tomar un taxi que se parqueó frente a ella y que le generó “confianza”, sin imaginarse lo que ocurriría más adelante.

“Me secuestraron en un taxi cuando salía de una fiesta en Bogotá y me robaron todo lo que tenía. Les vengo a contar este chisme para que no hagan lo mismo que yo y no les pase”, dijo al inicio del clip.

“Tenía muchas ganas de llegar a la casa porque tenía que descansar para una entrevista que tenía al día siguiente. Yo estaba esperando en frente del rumbeadero con el celular afuera y se paró un taxi enfrente, yo lo miré, me asomé, y el señor me hizo señas. Y sí, cometí el error de coger un taxi sola en medio de la 85 a las 10:50 de la noche. Le dije más o menos dónde era mi casa y le dije que lo iba a ir guiando”, comentó, relatando cómo inició el viaje.

Lo angustiante de la situación pasó cuando el hombre tomó calles extrañas y manejó más lento, viendo cómo dos hombres se montaron en la parte de atrás del auto, donde ella se encontraba. La golpearon en la cabeza, la cubrieron y la revisaron, intentando saber si tenía dinero, tarjetas o pertenencias de valor.

“La verdad a mí el muchacho no me generó desconfianza, pero era porque yo no estaba prestando atención. En retrospectiva, sí hubo señales que me iba a pasar algo...Este muchacho se trata de meter entre calles, se desvió de la vía principal, bajó la velocidad y se metieron dos personas al carro. Yo estaba sentada en el puesto de atrás, se metió uno por un lado y el otro por el otro. Me golpearon la cabeza, me la bajaron y me cubrieron con la chaqueta. Me sacaron el celular, me revisaron la cartera y empezaron a revisar si yo tenía cadenas, aretes, pulseras, anillos, lo que fuera. Yo en la cuenta tenía muy poquita plata y no llevaba ninguna de mis tarjetas y tenía como 20 mil pesos en efectivo”, mencionó.

No obstante, aunque trataron de sacarle dinero, la joven ya se había adelantado y había enviado la ubicación a su hermana, la cual se percató de que algo estaba mal y prefirió llamar a la Policía.

“De una me pidieron la contraseña del iCloud, me pidieron cómo borrar y desvincular mi teléfono de mi operador móvil, me pidieron las contraseñas de todos mis bancos y se empezaron a preguntar que dónde yo tenía las tarjetas. Los señores estaban muy bravos, eran unos muchachos, había uno que era supremamente agresivo y violento, me golpeaba la cara y la nuca. Yo cometí el error de no apuntar las placas del taxi, pero sí mandé mi ubicación a mi hermana, cuando ella se dio cuenta que el taxi se había desviado, terminó llamando a la policía”, relató.

Los delincuentes, al ver que no tenía objetos de valor, más allá de su celular y el billete en efectivo, intentaron saber si alguien pagaría por rescatarla o si tenía a un conocido para pedir dinero. Una vez entendieron que eso no ocurriría, viéndola tranquila y conservando la calma, decidieron soltarla en una calle extraña, lejos de su hogar.

“Ellos comenzaron a decir que a quién podían llamar para sacarle plata, que si mis papás iban a pagar por mí, empezaron a decirme que me iban a tener secuestrada dos y tres días en el sur de la ciudad para ver si alguien pagaba por mí, todo mientras se alejaban más y más de mi casa. Físicamente no me pasó nada, me amenazaron un par de veces con ya saben qué, pero no pasó nada. Me botaron y yo salí corriendo”, dijo.

Al quedarse en plena vía, Carolina García intentó buscar ayuda y dos motociclistas frenaron para brindarle apoyo. La pareja le pagó el auto a su casa, además de mantenerse en comunicación con su familia, evitando que algo más le pasara.