Fredy Calvache, quien padece de cáncer terminal, hizo petición al presidente Gustavo Petro por su salud: “Mis últimos días”

Hace un tiempo, los seguidores de Caracol Televisión recibieron con asombro una noticia difícil de asimilar sobre uno de los periodistas de Noticias Caracol. La información rápidamente generó inquietud entre los televidentes del noticiero, quienes no podían creer lo ocurrido.

Se trataba de Fredy Calvache, reconocido y apreciado reportero, quien atraviesa un delicado momento de salud. El comunicador enfrenta una dura batalla contra un cáncer agresivo de estómago y actualmente lleva sus días luchando por regresar a su tierra.

Recientemente, Fredy Calvache, que fue catalogado con una etapa terminal, decidió hacer un pronunciamiento a través de redes sociales, enviándole un importante mensaje al presidente Gustavo Petro para que lo ayude a regresar a su hogar y así pasar los últimos días con su familia.

Fredy Calvache habló de tema de salud que se presentó. | Foto: Instagram @frecabu8 / Montaje SEMANA

El periodista grabó un clip desde Suiza, donde reside actualmente y recibe cuidados paliativos, buscando que los vínculos entre gobiernos le permitan acceder a un vuelo humanitario y medicalizado que lo acerque a sus seres amados en medio de esta cruda realidad que lo golpeó.

“Quiero que, por cualquier canal, llegue este video hasta el presidente de la República, Gustavo Petro. Señor presidente, sé que usted tiene buenas relaciones con el gobierno de Suiza y quiero que se personalice de la gestión para ver si ellos tienen un avión disponible medicalizado para que me realice el traslado humanitario hasta Colombia”, mencionó en el videoclip de su cuenta de Instagram.

El reportero, que ha contado con ayuda de Diego Guauque, puntualizó que su único anhelo es volver a Popayán, donde se encuentra su familia y su casa, terminando esta vida de la manera más especial.

“Señor presidente, sufro de un cáncer agresivo de estómago en etapa terminal, estoy desahuciado por los médicos y mi único anhelo es volver a Colombia para pasar mis últimos días con mi familia allá en el departamento del Cauca. Muchas gracias, presidente”, agregó.

Por el momento, habrá que esperar para saber qué sucede con este llamado, pues muchas personas comparten y difunden la petición de Fredy Calvache.

Es importante recordar que, días atrás, se reveló que el embajador colombiano en Suiza intentó ayudar a la causa, pero los médicos que están a cargo del reportero no permitieron su viaje, asegurando que no estaba en condiciones para un vuelo de 14 horas con escalas.