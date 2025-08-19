Suscribirse

Gente

Freddy Calvache reveló desalentador pronóstico de salud y expuso si se podría cumplir su deseo de morir en Colombia

El reconocido periodista se pronunció en sus redes y habló de lo que atraviesa.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 7:45 p. m.
"Busco vivir este momento como el mayor regalo de Dios, si su voluntad que yo viva, lo acepto, pero también comprendo que debo despedirme de mis padres", expresa Calvache, desde Suiza.
"Busco vivir este momento como el mayor regalo de Dios, si su voluntad que yo viva, lo acepto, pero también comprendo que debo despedirme de mis padres", expresa Calvache, desde Suiza. | Foto: Fredy Calvache

Desde hace algunos meses, se dio a conocer la historia de un exreportero de Caracol Televisión que fue diagnosticado con cáncer.

La historia de Freddy Calvache llegó a muchas personas, sobre todo desde que se hizo pública la historia y el notorio cambio físico que ha tenido desde que enfrenta esta gran batalla día a día.

Fredy Calvache habló de tema de salud que se presentó.
Fredy Calvache habló de tema de salud que se presentó. | Foto: Instagram @frecabu8 / Montaje SEMANA

Uno de los puntos que ha llamado la atención es que la lucha que enfrenta Calvache la hace lejos de casa, pues reside en Suiza, ya que abandonó el país en búsqueda de mejores alternativas para su tratamiento.

Contexto: Querido periodista de Noticias Caracol, que lucha contra dura enfermedad, destapó complicación de salud: “Que no sea nada grave”

Recientemente, fue el reconocido periodista Diego Guauque, quien conoce de primera mano lo que es vivir con cáncer, quien habló de lo que enfrenta Freddy, ya que vive en constante comunicación con él para divulgar y darle mayor visibilidad a su situación y a sus peticiones.

En uno de los últimos videos publicados por Guauque, se dio a conocer una de las peticiones más importantes que ha hecho y es volver a Colombia, volver a su tierra, para poder fallecer en ella, ya que los reportes médicos no han sido muy alentadores.

A través de sus redes sociales, recientemente Freddy les habló a sus seguidores y reveló en qué va el proceso de que le permitan viajar a su tierra natal.

“Hola mis amigos, para ver si los médicos por fin autorizan que yo pueda viajar a Colombia en un avión comercial, en un avión medicalizado, ellos dicen que estoy muy débil, pero gracias a la fortaleza de Dios estoy caminando, recibiendo el sol. Esperando que Dios me dé la oportunidad de volver a nuestro país. Buen día, amigos, seguidores, los quiero mucho”, fueron las palabras del exreportero.

Con respecto a esta situación, Diego Guauque ya se había pronunciado y había replicado la petición de Freddy para que pueda estar más en el radar de las sociales y así las ayudas lleguen.

Contexto: Periodista de Caracol revela delicada situación que padece y pide oraciones: “No tiene cura”

“A Freddy Calvache, excorresponsal de Noticias Caracol, lo entrevisté hace unos meses por Instagram para contarles la difícil situación de su cáncer de estómago. Sus noticias no son positivas, porque su cáncer ha venido avanzando de una forma bastante agresiva [...] Freddy, con quien he hablado bastante estos días, me dijo que quiere fallecer en su tierra y que por ella necesita la ayuda de un vuelo humanitario para tratar de trasladarlo desde Suiza hasta Popayán”, expuso el famoso periodista a través de sus redes sociales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

2. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

3. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

4. ¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

5. Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Caracol TelevisiónCáncerDiego Guauque

Noticias Destacadas

Lorna Cepeda, la actriz que interpreta a Patricia Fernández en Betty, la fea le concedió una entrevista a SEMANA.

Lorna Cepeda le reveló a SEMANA detalles de la segunda temporada de ‘Betty la fea: La historia continúa’

Patrick Blackwood y Nina Santiago, dos reconocidos influencers de contenido gastronómico, vivieron un momento aterrador que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales.

Influencers sobreviven a accidente mientras grababan video; así fue el momento en que una camioneta atravesó restaurante donde comían

Redacción Gente
"Busco vivir este momento como el mayor regalo de Dios, si su voluntad que yo viva, lo acepto, pero también comprendo que debo despedirme de mis padres", expresa Calvache, desde Suiza.

Freddy Calvache reveló desalentador pronóstico de salud y expuso si se podría cumplir su deseo de morir en Colombia

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.