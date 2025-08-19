Desde hace algunos meses, se dio a conocer la historia de un exreportero de Caracol Televisión que fue diagnosticado con cáncer.

La historia de Freddy Calvache llegó a muchas personas, sobre todo desde que se hizo pública la historia y el notorio cambio físico que ha tenido desde que enfrenta esta gran batalla día a día.

Fredy Calvache habló de tema de salud que se presentó. | Foto: Instagram @frecabu8 / Montaje SEMANA

Uno de los puntos que ha llamado la atención es que la lucha que enfrenta Calvache la hace lejos de casa, pues reside en Suiza, ya que abandonó el país en búsqueda de mejores alternativas para su tratamiento.

Recientemente, fue el reconocido periodista Diego Guauque, quien conoce de primera mano lo que es vivir con cáncer, quien habló de lo que enfrenta Freddy, ya que vive en constante comunicación con él para divulgar y darle mayor visibilidad a su situación y a sus peticiones.

En uno de los últimos videos publicados por Guauque, se dio a conocer una de las peticiones más importantes que ha hecho y es volver a Colombia, volver a su tierra, para poder fallecer en ella, ya que los reportes médicos no han sido muy alentadores.

A través de sus redes sociales, recientemente Freddy les habló a sus seguidores y reveló en qué va el proceso de que le permitan viajar a su tierra natal.

“Hola mis amigos, para ver si los médicos por fin autorizan que yo pueda viajar a Colombia en un avión comercial, en un avión medicalizado, ellos dicen que estoy muy débil, pero gracias a la fortaleza de Dios estoy caminando, recibiendo el sol. Esperando que Dios me dé la oportunidad de volver a nuestro país. Buen día, amigos, seguidores, los quiero mucho”, fueron las palabras del exreportero.

Con respecto a esta situación, Diego Guauque ya se había pronunciado y había replicado la petición de Freddy para que pueda estar más en el radar de las sociales y así las ayudas lleguen.