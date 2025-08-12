Diego Guauque expuso ayuda que pide experiodista diagnosticado con cáncer para morir en Colombia; es su último deseo

El periodista colombiano Diego Guauque, quien es reconocido por su trabajo en Séptimo día y por su lucha contra un agresivo cáncer que enfrentó hace tiempo, apareció en redes sociales con un mensaje de ayuda para uno de sus excompañero de trabajo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Guauque habló sobre el delicado estado de salud de Fredy Calvache, también periodista y exreportero de Caracol Televisión, quien actualmente vive en Suiza y padece un agresivo cáncer gástrico.

En su mensaje, Guauque se mostró entregado al tema y recordó lo doloroso que es atravesar por esta enfermedad, sobre todo estando lejos de casa.

“A Fredy Calvache, excorresponsal de Noticias Caracol, lo entrevisté hace unos meses por Instagram para contarles la difícil situación de su cáncer de estómago”, fue lo primero que dijo el presentador.

Con el corazón en la mano, Guauque reveló que lejos de presentar alguna mejoría, el cáncer de Calvache no da tregua.

“Sus noticias no son positivas, porque su cáncer ha venido avanzando de una forma bastante agresiva”, agregó.

En el mismo video, dio a conocer el último deseo de Calvache: regresar a Colombia para morir en su tierra natal, rodeado de sus seres queridos.

“Fredy, con quien he hablado bastante estos días, me dijo que quiere fallecer en su tierra y que por ello necesita la ayuda de un vuelo humanitario para tratar de trasladarlo desde Suiza hasta Popayán”, expresó Guauque, apelando a la empatía de sus seguidores y del público en general.

Este video del famoso presentador ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos manifiestan que deben unirse a la causa para recaudar fondos o brindar ayuda para el regreso de Fredy a Colombia.