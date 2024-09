Actor de ‘Vecinos’ capturado por presunto caso de agresión a su pareja; la habría golpeado mientras estaba ebrio

No obstante, el medio citado reveló detalles de lo que habría sucedido en la escena, puntualizando en que el actor colombiano, que trabajó en Vecinos , llegó en estado de embriaguez y comenzó a orinar en un armario de su casa, recibiendo los reclamos y reproches de su pareja. La mujer no contó con la reacción que tendría el colombiano, quien la golpeó en el rostro y prosiguió a lastimarla en todo el cuerpo.

La Patria reveló que el actor no aceptó los cargos y su abogado “considera que puede ser el delito de lesiones personales, pues no viven juntos, el actor convive con la mamá, no con ella”. Adicional a esto, la Fiscalía pidió medidas no privativas de libertad, por lo que tendrá que seguir vinculado a la investigación, acudir a las citaciones y no acercarse a la víctima de ninguna manera.