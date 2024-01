“La cosa se puso crítica”: actor de ‘Vecinos’ habló de duros momentos que ha pasado por no tener trabajo

Un talento olvidado

Son casi 58 años los que este personaje le ha dedicado al mundo del espectáculo, destacándose en actuaciones no solo en televisión, sino en el cine y en el teatro.

La actuación es más que una profesión

Alberto, durante la entrevista con el programa de entretenimiento, hizo referencia a varios aspectos que están afectándolo no solo en el ámbito laboral, sino a nivel emocional.

“Yo estaba acostumbrado a no salir en grandes producciones, pero ‘graneadito’ venía trabajando. Ahora la cosa se puso crítica. Por eso me da sentimiento, porque era mi espíritu, mi forma de ser y de vivir (...) Extraño a mis compañeros y la conexión con la gente. A veces, me siento muy melancólico”, dijo entre lágrimas en el mencionado medio.