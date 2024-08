Actriz de ‘Pedro, el escamoso’ reveló cómo se dio cuenta de que tenía cáncer gracias a su personaje

Andrea Guzmán descubrió un fuerte problema de salud en medio de las grabaciones de ‘Pedro, el escamoso’

En entrevista con la Revista Vea, la actriz de 46 años reveló que su personaje de Yadira Pacheco le salvó la vida, luego de que en medio de una escena se diera cuenta de que había algo en su cuerpo que no se consideraba normal.

“Estaba grabando Pedro el escamoso y había notado que tenía una bolita en la garganta, pero no le presté mayor atención. Un día viendo una escena al aire noté que la bola estaba crecida y decidí ir al médico. Me hicieron una biopsia y me dijeron que tenía células cancerígenas”.