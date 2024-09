Alejo, polémico participante del Desafío XX, destapó con cuántos millones salió de la competencia: “les regalé plata”

La actual temporada ha despertado un interés especial en los televidentes, no solo por su conocido formato, sino también por las pruebas y castigos a los que se enfrentan los participantes. Esto ha permitido que el público siga de cerca las decisiones que toma la producción en cada situación, revelando los nombres de los finalistas.

Sale a la luz el verdadero resultado de las cirugías de Epa Colombia; así fue su reacción: “Daño tan grande que me hicieron”

El colombiano fue claro en que esta suma de dinero no era suficiente para los proyectos que tenía, pero sería una gran ayuda para pagar deudas, regalar a su hermana algo que deseaba y centrarse así en temas de su moto.

“La verdad en este momento no tengo las cuentas claras, pero en el primer momento tenía 38 millones, ya a partir de este momento, como tuvimos que pagar muchos arriendos, creo que me voy con 15 millones o hasta menos. También les regalé plata a los últimos desafiantes que nos dieron una alegría inmensa después de 9 derrotas, les regalé plata, entonces no tengo las cuentas muy claras”, dijo al inicio.