Novia de Alejo, del ‘Desafío XX’, no se contuvo y tomó radical decisión tras coqueteo del participante con Luisa

“Sí me estaba fijando mucho en la reina. A mí la reina me alcanzó a enamorar, pero pues no es que yo dejé de amar a Melissa, pero en el juego, pues en ese momento a mí la reina me estaba gustando. Yo tenía como la necesidad de cuidar a una mujer y yo siento que ella tenía como la necesidad de dejarse cuidar”, contó el paisa en charla con Darlyn y Natalia.