Críticas por el alto porcentaje de Altafulla en La casa de los famosos Colombia

Para nadie es un secreto que la entrada de Altafulla a mediados de la competencia brindó un nuevo aire al juego. Sin embargo, muchos de los internautas aseguran que desde que se metió sentimentalmente con Karina García y desde que ella fue eliminada, el cantante se ha apagado bastante, no da contenido, vive durmiendo, no tiene sección y no tiene la misma chispa de antes, por lo que no se entiende el porqué de este porcentaje tan alto.