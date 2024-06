¿Amor a la vista? Kim Soo-hyun, de ‘La reina de las lágrimas’, fue visto con reconocida cantante en festival de música

La Reina de las Lágrimas, también conocida como Queen of Tears , es un drama romántico coreano disponible en Netflix que narra la compleja historia de Hong Hae-in (Kim Ji-won) y Baek Hyun-woo (Kim Soo-hyun), una pareja casada que se enfrenta a una crisis matrimonial.

¿'La reina de las lágrimas está inspirada en una historia real?

Aunque no está basada en una historia real específica, La Reina de las Lágrimas se inspira en la vida de Lee Boo-jin, la heredera del Grupo Samsung, uno de los conglomerados más grandes de Corea del Sur. La serie toma prestados algunos elementos de la historia de Boo-jin, como su matrimonio con un hombre de origen humilde, las dificultades que enfrentó para equilibrar su vida personal y profesional, y la lucha por el control de la empresa familiar.

Protagonista de ‘La reina de las lágrimas’ estaría en una relación amorosa

Kim Soo-hyun, quien da vida a Baek Hyun-woo, el abogado ambicioso y trabajador que proviene de un entorno humilde que sostiene un matrimonio con la hija de un magnate, en la vida real estaría entablando un acercamiento o una relación amorosa con una reconocida cantante ex integrante de I.O.I, un grupo de K-Pop.

Lo que los seguidores pudieron apreciar en las fotografías fue como el famoso actor se acercó a la ex integrante del grupo I.O.I para susurrarle algo al oído, lo que ella correspondió.

Debido a este momento, las redes estallaron y los fanáticos no tardaron en desatar rumores de un posible romance entre ellos, pero también hubo quienes aseguraron que no era nada importante, pues no se veía una conexión entre ellos.