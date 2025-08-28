Gente
Andrés Parra habló del personaje que casi le cuesta la vida: “Me iban a trozar a puñaladas”
El artista se sinceró en medio de una reciente entrevista y destapó fuertes opiniones.
Andrés Parra es, desde hace muchos años, considerado como uno de los actores colombianos más exitosos, pues a lo largo de su carrera en la industria del cine y la televisión se ha puesto bajo la piel de polémicos personajes en producciones como El Cartel, Escobar, El patrón del mal, El señor de los cielos y El comandante, en la cual le dio vida a Hugo Chávez.
En una reciente entrevista del actor para el pódcast Desde cero by Juanchito, destapó lo complicado que fue recibir fuertes comentarios de personas que se engancharon con El comandante y procedieron a enviarle amenazas y mensajes intimidantes por medio de sus redes sociales.
“Tuve mensajes negativos de todos, de todo el mundo. Claro, yo me metí en la jeta del lobo. Me dijeron que por qué no iba al 23 de enero que me iban a trozar a puñaladas, me puso un man (...) Parce, eso ese personaje uy, sí, tenía mucho hate (odio), además hate del chavista, y hate del antichavista”, afirmó frente a las cámaras.
Dejó en claro que muchos afirmaban, en medio del fanatismo, que no había hecho un buen papel, pues la representación de la figura política venezolana no fue del gusto de sus admiradores.
“Unos decían que así no era el comandante, no sé qué, ‘tú respetas al comandante’ y yo ahí en la mitad”.
La situación se tornó tan complicada que, en su momento se vio en la obligación de cerrar sus redes sociales y evitar visitas al vecino país, con el fin de cuidar su integridad física y mental.
“En esa época cerré Facebook por eso y no quedarme quieto, no ir a Venezuela, obviamente, yo no sé si vuelva allá, a mí me da miedo ir allá“, finalizó.
Como respuesta al relato del pódcast, usuarios en redes sociales se manifestaron por la situación y compartieron sus opiniones:
“Soy venezolano y lo único que puedo decir de este señor, es que es tremendo actor”; “Lo hizo tan bien que repugnaba ver la serie. Es un trauma no superado, pero a Andrés se le quiere y admira”; “Colombia es cuna de grandes actores, pero el señor Andrés Parra es un señor actor”; “La mejor actuación. La serie es increíble, muy buena producción”; “Lo loco es que fue la mejor actuación que he visto de él, y ese tipo tiene calibre porque ha hecho buenas series” y “Es un extraordinario actor, impresionante en cada uno de sus personajes”, escribieron.