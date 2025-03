⁠Anuel AA desmintió su hospitalización y lanzó fuerte aviso: “No les crean hasta que vean el cuerpo tirado ahí”

Anuel AA desmintió que estuvo hospitalizado en clínica de Miami

“Qué hospital de qué carajos, cág... en su madre . El día que digan que me matan, no les crean, hasta que vean el cuerpo tirado ahí [SIC]”, dijo el cantante puertorriqueño.

Las palabras de Anuel causaron la reacción de sus seguidores, quienes sí notaron que algo le pasaba, porque no estaba caminando de una manera normal.

“¿Soy yo o va como cojeando?“; “Evidentemente pasó algo en su pierna o quizás esté cojeando por joder, no sé, igual se ve que no estaba al punto de la muerte como se decía”; “O salió de una party de Diddy o en verdad se le infectó el tatuaje”; “Camina así por el tatuaje, probablemente sí se le infectó, pero no para estar hospitalizado de gravedad”; “Pero si está hecho mier..., va cojeando”, fueron algunos de los comentarios.