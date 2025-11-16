Suscribirse

Así desvalijaron la casa de Alfonso Stummo: “No sabes lo que se siente”

Los ladrones entraron a la casa del artista, desactivaron las cámaras y huyeron con Rolex, joyas y millones en efectivo.

Redacción Gente
16 de noviembre de 2025, 8:28 p. m.
Stummo reportó el hurto de joyas, relojes y dinero en efectivo, un caso que sigue bajo análisis policial.
Stummo reportó el hurto de joyas, relojes y dinero en efectivo, un caso que sigue bajo análisis policial. | Foto: Fotos suministradas a Semana

La tranquilidad del norte de Barranquilla quedó en entredicho tras conocerse el millonario robo a la vivienda del cantante vallenato Alfonso Stummo, ubicada en el barrio El Tabor, una de las zonas residenciales más reconocidas de la ciudad.

El artista denunció que los delincuentes ingresaron cuando no había nadie en casa, manipularon el sistema de seguridad y escaparon con un botín compuesto por relojes de lujo, joyas y una fuerte suma de dinero en efectivo.

Qué se llevaron los ladrones

El hurto fue selectivo y de alto valor. De acuerdo con el reporte publicado por El Heraldo, los delincuentes se llevaron:

  • Dos relojes Rolex, de colección.
  • Cadenas, pulseras y aretes de oro.
  • Más de 7 millones de pesos en efectivo, correspondientes al anticipo de una presentación musical que Stummo había recibido un día antes.

El artista estima que el valor total de lo robado supera los 100 millones de pesos.

Según lo que registra el medio en referencia, el robo, según las primeras observaciones, fue ejecutado con gran precisión.

Los delincuentes dañaron el DVR del sistema de cámaras para borrar cualquier registro, accedieron directamente al closet donde Alfonso Stummo guardaba sus relojes y joyas, e ingresaron a la vivienda sin forzar ninguna puerta, de acuerdo con el relato del artista.

Estos detalles hacen que se sospeche sobre una posible filtración de información interna.

A través de su Instagram, Stummo publicó un video en donde se le ve llorando y denunciando el robo, diciendo que su casa fue invadida y que se llevaron los bienes más preciados.

Además, en su perfil de esta misma red social se pueden ver publicaciones relacionadas con el hurto, incluyendo varias imágenes de su casa desordenada, luego del robo.

El artista no sale de su asombro y en el Heraldo dejó ver lo afectado que está con la situación: “No sabes lo que se siente … ¿Qué hubiera pasado si yo llego con mis pelaitos y encuentro a esos bandidos?”

Este caso ha causado alarma dentro de los habitantes de Barranquilla, no solo porque ocurrió en una zona de tradicional percepción de seguridad, sino por su nivel de planificación.

El robo a Alfonso Stummo no solo deja un saldo millonario en pérdidas, sino que expone fallas de seguridad, posibles redes de delincuencia estructurada y un clima de inquietud entre las familias barranquilleras.

Según lo han registrado algunos medios, el artista afirma que ya puso la denuncia y que la investigación está en curso, por lo que se espera un futuro parte de las autoridades que están a cargo del caso.

Mientras la investigación avanza, la ciudad sigue atenta, preguntándose cómo un golpe tan preciso pudo ocurrir sin que nadie lo advirtiera.

