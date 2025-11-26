Gente
Astrología de la fortuna: los números de Walter Mercado para ganar la lotería este 27 de noviembre
Estos son los números que dejó el vidente para acercar su público a millonarias fortunas.
Aunque falleció hace 5 años, Walter Mercado es uno de los astrólogos con mayor credibilidad en el 2026, pues por medio de la información que coparte su sobrina Betty B. Mercado, muchos han tenido la oportunidad de acertar en juegos de azar y llevarse millonarios premios.
Es por esto que, para el jueves, 27 de noviembre, se revelaron los números de la suerte para apostar en chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La energía sugiere que se enfoque en la familia y agradezca por las bendiciones recibidas.
Números de suerte: 39, 18, 31.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El signo de tierra observa un día ideal para rodearse de los suyos. Aunque el año haya sido exigente, se invita a valorar cada experiencia vivida.
Números de suerte: 2, 14, 8.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El momento para sacar adelante proyectos importantes, pero debe tener paciencia con quienes no logran comprender sus ideas.
Números de suerte: 1, 8, 2.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Regresan personas del pasado con nuevas actitudes. Puede realizar actividades relajantes con sus seres queridos.
Números de suerte: 50, 34, 26.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Se intensifica la conexión emocional con las personas de su alrededor y se favorece la armonía con sus familiares.
Números de suerte: 11, 51, 42.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La recomendación es pausar el ritmo acelerado, agradecer y permitir que la energía del día renueve cuerpo y espíritu.
Números de suerte: 18, 4, 36.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Se promueve recomienda experimentar gratitud y compartir alegría sin con las personas con las que convive a diario.
Números de suerte: 5, 21, 14.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Es importante hacer un balance de lo que ha vivido a lo largo del año. Analice sus equivocaciones, pero también sus aciertos.
Números de suerte: 15, 7, 25.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El signo debe poner en práctica su independencia emocional para obtener beneficios a nivel laboral.
Números de suerte: 44, 19, 6.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Se recomienda dialogar para resolver los problemas e inconvenientes que ha estado presentando a lo largo de las últimas semanas.
Números de suerte: 14, 20, 9.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Es un momento perfecto para organizar alguna salida con familiares o amigos cercanos, puede llevarse una gran sorpresa en medio del encuentro.
Números de suerte: 10, 33, 16.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El signo cierra el ciclo del día recordando la importancia de la fe y la capacidad de renacer emocionalmente.
Números de suerte: 3, 12, 41.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.