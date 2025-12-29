Astrología de la fortuna: los números de Walter Mercado para ganar la lotería este 30 de diciembre

Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy, miles de personas confían en el legado de Walter Mercado y por esta razón esperan con ansias el pronunciamiento diario de sus familiares, a través de los cuales se da conocer el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco, además de algunos consejos y recomendaciones especiales.
Para el día martes, 30 de diciembre, también se destaparon los números de la suerte y las combinaciones que los creyentes en las energías pueden realizar para tener más probabilidades de ganarse la lotería o los chances.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La claridad mental será fundamental para tomar decisiones acertadas en lo personal y lo económico.
Números de la suerte: 34, 2 y 17.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Se avecinan días intensos en lo laboral y social, con oportunidades de reconocimiento y crecimiento.
Números de la suerte: 45, 9 y 28.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Llegan regalos inesperados y consejos valiosos que pueden traducirse en mejoras económicas.
Números de la suerte: 38, 21 y 15.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La energía cósmica invita a cuidar la salud y a revisar los gastos innecesarios. El equilibrio financiero será clave para evitar sobresaltos.
Números de la suerte: 10, 3 y 25.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El deseo de viajar y explorar nuevos caminos profesionales se intensifica. Este es un periodo de renovación y seguridad personal.
Números de la suerte: 49, 6 y 14.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Llegan compensaciones económicas acompañadas de mayores responsabilidades. El reconocimiento laboral se hace presente.
Números de la suerte: 47, 24 y 19.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Cambios importantes en el entorno familiar marcan esta etapa. Mantener la calma será esencial para construir nuevas bases.
Números de la suerte: 9, 12 y 50.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Es momento de planificar con cuidado y proteger la paz interior. Ajustes financieros traerán mayor tranquilidad.
Números de la suerte: 15, 21 y 36.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La curiosidad y el espíritu aventurero abren puertas a oportunidades en el extranjero. Viejos favores regresan multiplicados.
Números de la suerte: 33, 17 y 5.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Cerrar ciclos emocionales permitirá dar paso a nuevas oportunidades de crecimiento y bienestar.
Números de la suerte: 47, 4 y 30.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Cambios familiares y múltiples responsabilidades exigen cuidar la energía personal. El descanso será tan importante como la acción.
Números de la suerte: 2, 11 y 29.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El espíritu creativo y aventurero impulsa nuevos comienzos. Consejos sabios y cambios inesperados marcarán el rumbo.
Números de la suerte: 18, 40 y 32.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.