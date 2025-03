Bacilos brilló en el Movistar Arena con concierto inolvidable; enalteció a Colombia: “Nadie puede decirnos que esto es un platanal”

View this post on Instagram

“Colombia es un país increíble. Colombia es un país espectacular y conozco todos los países de América hispana. He ido a todos, tengo amigos en todos, me he emborrachado en todos, he tenido aventuras muy locas en todos, algún día escribiré un libro, y les aseguro, con la autoridad que eso me da, que este país es increíble”, afirmó Jorge en un inicio.