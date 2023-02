Boletería de preventa para RBD agotada. Venta general empezará a las 6 de la tarde de este 15 de febrero

El pasado lunes, 13 de febrero de 2023, RBD hizo el anuncio oficial sobre su visita a Colombia. La ciudad escogida para presentarse fue Medellín el próximo 3 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot.

Los cinco integrantes regresarán a Colombia tras varios años desde la primera vez que se presentaron. - Foto: Instagram @rbd_musica

A través de un emotivo video, que exponía imágenes de la banda en sus conciertos, una multitud de fanáticos acudió a Provenza para conocer el anuncio sobre la fecha en la que se haría el concierto. Ese mismo día se dijo que la boletería saldría en preventa este miércoles, 15 de febrero y que la venta al público general sería el próximo viernes, 17 de febrero.

Pero para los fanáticos de esta agrupación musical que no lograron conseguir boletas aún tienen una oportunidad, puesto que la misma banda anunció que al llegar a sold out con la preventa, quienes no hayan podido acceder a ella pueden hacerlo este mismo 15 de febrero, a las 6 p.m., con la venta general y con los mismos precios de preventa.

Esto quiere decir que ya no se necesitará ninguna tarjeta específica para realizar la compra y que aún queda algunas localidades con espacios disponibles.

RBD agotó su boletería en preventa en Colombia - Foto: @soyrebeldetour

Cabe resaltar que en la mañana de este miércoles, quienes ingresaron a la plataforma Eticket a comprar sus boletas indicaron que la página tuvo fallas y que gran porcentaje de los tiquetes ya estaban vendidos.

En menos de dos horas, palcos como ‘Soy Rebelde’, ‘Sálvame’ o ‘Ser o Parecer’, se agotaron de inmediato. La boletería para esta zona supera el millón de pesos por persona. En cuanto a los palcos ubicados en la zona de gradería como ‘Occidental Plata’, también se agotaron.

‘Eticket’ tendencia

Por medio de la red social Twitter, los usuarios manifestaron su descontento por fallas en la plataforma, a lo que la empresa manifestó que se encontraba trabajando para solucionar el problema.

“Sobrevivimos por pura ansiedad, con el nudo en la garganta y es que no los dejamos de pensar... Estamos trabajando para que todos los fans puedan estar en el evento, somos más de 225k dentro del sitio web. Tranquilxs ¡Aún hay boletería disponible en todas las localidades!”, sostuvo la empresa.

👔Sobrevivimos por pura ansiedad, con el nudo en la garganta y es que no los dejamos de pensar...



Estamos trabajando para que todos los fans puedan estar en el evento, somos más de 225k dentro del sitio web. Tranquilxs ¡Aún hay boletería disponible en todas las localidades! — eticket Colombia (@eticketCOL) February 15, 2023

Los seguidores de RBD aún esperan que durante la apertura de la plataforma a las 6 de la tarde no ocurra lo mismo y puedan adquirir sus entradas.

¿Segunda fecha para RBD?

La estadía de la banda mexicana Rebelde en la ciudad de Medellín sería más larga de lo anunciado, así lo expresaron las compañías que están gestionando el espectáculo que los artistas ofrecerán el 3 de noviembre en las instalaciones del estadio Atanasio Girardot.

Hay preocupación entre la fanaticada porque la oferta es menor a la demanda. Es decir, faltarían puestos en el complejo deportivo para que las personas puedan escuchar los clásicos de la reconocida telenovela. La preventa de la boletería iniciará el 15 de febrero.

Diomar García, reconocido empresario del sector artístico, entregó pistas de cómo fue la negociación y lo que podría informar en las próximas semanas. Él fue el cerebro que estuvo detrás de los conciertos de Bad Bunny, Maluma y J. Balvin en Colombia.

Empezó diciendo que varias personas pusieron un granito de arena para que la presentación se pudiera dar. La cercanía de Karol G con algunos integrantes de la banda fue fundamental. También la gestión que ofreció el alcalde Daniel Quintero Calle.

Frente a la posibilidad de habilitar un espectáculo adicional en Colombia, señaló que podría ser en la ciudad de Medellín, pero en este momento no lo puede confirmar porque no se ha ocupado al 100 % la boletería del concierto del 3 de noviembre.

Justamente, esa sería la condición para abrir nuevamente las puertas del estadio Atanasio Girardot el 4 de noviembre con la agrupación mexicana: que no quede una sola entrada por vender y que los fanáticos tengan la disposición de costear un segundo día.

Los fanáticos de RBD esperaron pacientemente por el anuncio. - Foto: Suministrada a SEMANA

“Por ahora, tenemos una fecha, ojalá fueran más, esperamos que sean más. Si hay sold aut (agotadas las boletas) seguro estaríamos anunciando la segunda”, comentó el empresario Diomar García en Telemedellín este lunes, luego de confirmar la llegada de Rebelde a la capital de Antioquia.

Ante la expectativa de los curiosos, la cuenta MusicTrendCol compartió en Instagram y Twitter los precios de la boletería y los nombres que llevará cada una de las zonas del Atanasio Girardot. Las localidades de este evento fueron bautizadas como las canciones de la banda, muy similar a lo que ocurrió con Bad Bunny.