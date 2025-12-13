Bonka, J Balvin y Jingle Bell Rock: conozca los desvíos y las medidas de movilidad para el fin de semana del 13 al 14 de diciembre

Bogotá continúa consolidándose como uno de los principales escenarios del arte, la música y el deporte en el país. Cada fin de semana, artistas y ciudadanos encuentran en la capital un espacio para brillar entre luces, ritmo y baile. Muestra de ello es la variada agenda programada para el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, fechas en las que se realizarán eventos de gran afluencia como los conciertos de Bonka, J Balvin y Jingle Bell Rock, además de la carrera atlética ‘Xiaomi Pop Run’.

Ante la magnitud de estas actividades, la movilidad se convierte en uno de los principales retos para la ciudad. Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció una serie de medidas orientadas a garantizar el orden y la seguridad vial, e hizo un llamado a la ciudadanía para que planifique sus desplazamientos con anticipación y priorice el uso del transporte público.

Concierto de J Balvin

El estadio Nemesio Camacho El Campín será el escenario del concierto de J Balvin este sábado 13 de diciembre, evento que espera congregar a miles de asistentes. Con el fin de facilitar las labores de montaje, logística y desarrollo del espectáculo, la SDM autorizó varios cierres viales en el sector.

J Balvin estará en concierto en Bogotá esté 13 de diciembre. | Foto: Getty Images

Según lo informado, desde las 10:00 p. m. del 11 de diciembre hasta las 11:59 p. m. del 14 de diciembre de 2025, estará restringido el paso vehicular por la calle 57A, entre la avenida NQS y el acceso al parqueadero norte. Adicionalmente, se implementará un cierre controlado desde este punto hasta la diagonal 61C, lo que incluye la restricción de los senderos peatonales ubicados a ambos costados de la vía.

A estas medidas se suma el cierre total de la calzada norte de la calle 53B Bis, entre las carreras 28 y 30 (avenida NQS), el cual estará vigente desde las 10:00 a. m. del 12 de diciembre hasta las 10:00 a. m. del 14 de diciembre de 2025. Durante este periodo, el sendero peatonal del costado norte permanecerá cerrado, por lo que los peatones deberán utilizar el andén del costado sur.

Movistar Arena

El Movistar Arena acogerá los conciertos de la agrupación Bonka el viernes 12 y sábado 13 de diciembre, así como el evento Jingle Bell Rock 25 el domingo 14. Para facilitar el acceso al lugar, la diagonal 61C permanecerá habilitada.

De igual forma, en el centro de la ciudad se desarrollarán actividades navideñas en la Plaza de Bolívar y en la Plaza Cultural La Santamaría. Para estos eventos, se dispondrá de personal de apoyo para la gestión del tráfico y el control vial.

Habrá varios cierres viales en la ciudad este fin de semana. | Foto: COLPRENSA

Carrera atlética ‘Xiaomi Pop Run’

El domingo 14 de diciembre de 2025 se llevará a cabo la carrera ‘Xiaomi Pop Run’, cuyo recorrido se desarrollará en sentido de ida y regreso por la calzada occidental de la avenida carrera Novena, desde la calle 134 hasta la diagonal 92 y posteriormente hasta la carrera 23.

Para el desarrollo de esta competencia se autorizaron cierres totales y parciales en diferentes tramos de la avenida carrera Novena, la calle 134 y la diagonal 92, principalmente entre la noche del sábado 13 y la mañana del domingo 14 de diciembre.

Durante este lapso, la Secretaria de Movilidad recomendó a los conductores tomar vías alternas como la carrera Séptima para desplazamientos hacia el sur o la calle 100 para movilizarse hacia el occidente.