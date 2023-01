Carolina Cruz envió contundente mensaje sobre encontrar un nuevo amor: “Siempre sale el sol para todos”

Carolina Cruz quedó en el centro de distintas noticias en redes sociales, debido a una serie de detalles que reveló sobre su vida personal. La presentadora abrió las puertas a su intimidad, contando momentos y anécdotas que marcaron su pasado.

Semanas atrás, la vallecaucana llamó la atención de más de un curioso en las plataformas digitales con una entrevista que concedió a Eva Rey, para su formato Desnúdate con Eva Rey. La presentadora de Día a día destapó detalles de su privacidad y su vida íntima, relatando momentos que marcaron su proceso como mamá y la ruptura con el actor.

La presentadora habló sobre el vínculo que sostiene con el actor y aclaró si intentaron reconciliarse. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @lincpal

Una vez este tema quedó a un lado, las miradas de los curiosos quedaron posadas sobre las publicaciones de la celebridad, quien también aseguró que en este momento de su vida estaba conociéndose con alguien. Carolina Cruz no brindó detalles al respecto, pero sí dejó ver que está feliz y disfrutando de las situaciones que aparecen en el camino.

Recientemente, Carolina Cruz llamó la atención de sus fanáticos en Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para compartir un inesperado post en el que enviaba un contundente mensaje sobre encontrar un nuevo amor. La modelo hizo énfasis en una frase que vio, afirmando que amaba estas palabras y las consideraba muy reales.

“‘Mientras muchos piensan que no vas a encontrar nuevamente a alguien por ser mamá de dos, yo disfruto como me besan la cicatriz de mis cesáreas’, uffff, amé esta frase, tan real, tan cierta, siempre sale el sol para tod@s”, escribió, haciendo alusión a aquellos que creen que por ser mamá no encontraría a una nueva persona que la ame y la desee de la misma manera.

“Mujeres debemos sentirnos orgullosas de nuestro cuerpo y más, de sus cicatrices”, agregó, centrándose en aconsejar a aquellas personas que no sienten aquel amor propio y se acompleja con sus cuerpos.

Varias personas reaccionaron al mensaje de Cruz, asegurando que tenía razón y que era una forma indirecta de confirmar que en su presente está disfrutando de un vínculo amoroso con alguien.

Carolina Cruz se mostró feliz al hablar sobre su presente y los planes que tiene a futuro. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz reveló cómo asimiló su hijo mayor la separación con Lincoln Palomeque

En el diálogo con Eva Rey, la española aprovechó para preguntarle a la exreina de belleza cómo fue el proceso específicamente con Matías, su hijo mayor. La periodista quiso saber si en algún momento el menor preguntó a su mamá sobre la ruptura o si estuvo interesado en que ambos famosos se reconciliaran.

“Yo voy saltando de temas, pero efectivamente todo lo de Lincoln está sanado. Matías, que es más consciente de todo, ¿alguna vez ha dicho: ‘por qué no están juntos, por qué no vuelven’?”, indagó la periodista, a lo que le agregó: “Tengo amistades que me dicen que los niños a veces piden eso”.

Carolina Cruz aseguró que no había ocurrido esto, ya que su hijo entendió muy bien lo que estaba sucediendo con sus papás y únicamente hizo algunas preguntas relacionadas con el rol de Palomeque y ella en su vida. La presentadora sí afirmó que para ella no fue fácil, pero Matías la dejó sin palabras con la reacción que tuvo.

La modelo habló del proceso personal que llevó con su pequeño hijo, Matías, una vez le contó que se separaba de Lincoln Palomeque. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube Desnúdate con Eva

“No, sabes que no. Mira que cuando fui a contarle a Matías lo que estaba pasando con nosotros, yo no sabía cómo decirle. Por eso creo que los niños son unos maestros impresionantes, porque yo decía: ‘Dios mío, cómo le voy a decir, cómo le voy a explicar’”, dijo.

“Le organicé el jacuzzi, le puse aromaterapía, le puse sus dinosaurios, le hizo todo un protocolo. Le empecé a explicar y cuando le dije me volteó a mirar y me dijo: ‘¿Y tú estabas preocupada por eso?’”, agregó en su relato.

La modelo expresó cómo fue la explicación que le dio al niño, enfatizando en que todo era mejor entre ellos siendo amigos, por lo que no debía creer que los noviazgos eran “aburridores”.

“Yo le dije: ‘Mira, resulta que papá y mamá siempre van a ser mamá y papá, pero muchas veces las parejas, hay algunas que se llevan muy bien como novios, pero otras que se llevan mejor como amigos. Tu papá y yo nos entendemos mejor como amigos que como novios’”, comentó.

“Entonces me decía: ‘Ay, sí, es que eso de ser novios es muy aburrido, ¿cierto, mamá?’, y yo le mencionaba: ‘No, mi amor, no es aburridor’, por lo que le puse ejemplos de parejas que se llevaban superbién, pero le enfatizaba en que al papá y a mí nos fluía más como amigos”, añadió a su anécdota.

Para finalizar, la presentadora de Día a día indicó que en la charla con su hijo se llevó una sorpresa, pues el menor reaccionó de forma muy comprensible y asumió de buena manera la noticia de la separación. La colombiana señaló que lo único en lo que el pequeño se centró era en saber si Lincoln Palomeque o ella dejarían de ser sus padres.

“Él me dijo: ‘Ah, ok, mami’, y ahí fue cuando le expliqué que había viajes en los que yo no podía estar, pero papá sí, y otros en los que papá no podía estar, pero mamá si va a estar. Luego me preguntó: ‘¿Pero tú no vas a dejar de ser mi mamá y mi papá no va a dejar de ser mi papá?’, a lo que le dije que no”, reveló la exreina.

“‘¿Y eso te preocupaba?’, así me respondió, y yo me quedé como (cara de desconcierto)”, agregó, puntualizando en que ella siempre ha creído que su primogénito tiene un alma de viejo por todos los aprendizajes que le da.