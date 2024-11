Carolina Cruz estuvo de viaje por Europa y estalló las redes con su nuevo acompañante que no es su novio

“Lograr este viaje ha sido de las cosas más lindas que me han pasado, mi mamá y yo hemos tenido una relación hermosa, con momentos difíciles y con momentos muy lindos, pero tomamos la decisión de sanar eso que nos dañaba y no nos dejaba avanzar y aquí estamos , por primera vez en la vida, viajando solas a un destino soñado. Gracias”, compartió la modelo colombiana.

Las redes sociales no se hicieron esperar y muchos no dudaron en felicitar el gesto de la colombiana con su madre, del mismo modo, muchos cuestionaron el hecho de que Carolina haya dejado a sus hijos en Colombia, pero seguramente Lincoln Palomeque está con ellos mientras que Cruz pasa tiempo de calidad con su madre.

Incluso, según expresó la colombiana, antes de su participación en el reinado se sometió a varios cambios físicos a través de las cirugías estéticas y esto generó una transformación en su cuerpo a nivel emocional: “Me dijeron, te podemos hacer una lipo, arreglarte la nariz y te podemos poner puchecas. Lo que más me criticaron en Cartagena fue el tamaño de mis puchecas, yo me traumaticé tanto que a los meses me hice otra cirugía para quitarme, me hice la reducción y me puse menos cantidad de prótesis”.