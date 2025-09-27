Carolina Gómez expuso en SEMANA la noticia falsa que afectó a su familia; su hijo fue centro de atención

Carolina Gómez es una de las actrices colombianas más exitosas en la actualidad, pues tras haber participado en producciones como Mentiras perfectas y La venganza de Analía se ganó el corazón de millones de colombianos que se han interesado por conocer detalles de su vida personal.

En entrevista con SEMANA, la artista se sinceró y destapó cuál fue la noticia falsa que llegó a su hogar y terminó afectando a una de las personas más importantes de su vida, su hijo Tomás.

La actriz habló del chisme que le inventaron a su hijo. | Foto: Hernán Puentes

“Alguna vez inventaron un cuento de mi hijo que me molestó profundamente, porque fue innecesario. Me pareció ofensivo más que trataran de ponerlo como ejemplo de superación para una condición mental que él no tiene”.

La actriz confesó que hace varios años, un medio de comunicación en Colombia publicó una noticia en la que aseguró que su hijo tenía Síndrome de Down, lo que generó una ola de comentarios que llamaron la atención de su familia.

“No tiene nada de malo tener Síndrome de Down, porque son personas maravillosas, pero no me gustó que la prensa está ahí para informar la verdad, no para editorializar, para generar noticias falsas o para dañar, e infortunadamente esto estaba dañando a una persona”.

Carolina dejó saber que la situación generó una predisposición en su hogar, especialmente, porque se estaba hablando desde el desconocimiento y su hijo estaba recibiendo todo tipo de comentarios.

“Creo que eso ha sido de una de las cosas que más me ha molestado de tener una carrera pública y tener fama, porque yo estoy dispuesta a enfrentar a lo que sea que se diga de mí, pero nunca de mis seres queridos, ni de la gente que yo amo”, afirmó.

No obstante, aclaró que el periódico en el que se compartió la información falsa, se retractó y le pidió disculpas de manera pública y reveló que fue un proceso al que su hijo le dio el manejo correcto.

“También para él fue muy bonito poder salir de ahí porque además, tuvo que aguantar muchos años con eso y él lo hizo de una manera muy digna y muy bonita, siendo un niño, pero ya llegó un punto en donde ya dije: ‘No más, aquí me planto. Voy a hablar porque no voy a permitir que sigan diciendo esto porque es una mentira’”, aseguró.