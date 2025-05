Carolina Gómez reveló en SEMANA la identidad de su nuevo amor: “Estoy feliz”

“La verdad estoy muy contenta, estoy en una relación muy bonita, una relación muy adulta, preciosa, que me da paz, me da tranquilidad, que me aporta, que le aporta a mi hijo, hemos conformado un clan y una tribu súper bonita entre los tuyos, los míos y los nuestros, tengo un coequipero y un hombre amoroso, bondadoso, generoso, talentoso, inteligente, comprensivo, divertido a mi lado”.

¿Quién es la pareja de Carolina Gómez?

“Trato de tener la reserva mayor posible de mi privacidad, pero no me molesta compartir que estoy muy enamorada, y que estoy feliz, y que estoy bien, mi corazón está bien”.

“Se llama Alejandro García, es productor, pero realmente, yo creo que hace parte de mi intimidad y de mi vida privada, y así la resguardo y la cuido, no tengo nada que esconder, a veces salimos en fotos y todo, pero siento que es algo que me gusta, que me pertenezca, que sea mío y para mí, para mi familia, y así quiero que se quede, me parece que así funciona”.