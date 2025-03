Carolina Gómez abrió su corazón sobre ‘palo’ que le dieron por decisión que tomó: “Se volvió macho”

Carolina Gómez se ubicó como una de las mujeres más hermosas de Colombia, desde hace décadas, recibiendo toda clase de comentarios en redes sociales y en público. Pese a su personalidad y encanto, la exseñorita Colombia ha lidiado también con opiniones innecesarias sobre su físico y sus cambios de look.

Esta transformación no le gustó a muchas personas, bombardeándola con palabras y comentarios innecesarios, donde la llegaron a tildar y comparar con otros famosos. Carolina Gómez, con bastante tranquilidad, enfrentó dichas opiniones, reflejando que no se dejaría afectar por una decisión que, con el paso del tiempo, le regresaría a su pelo anterior.

“Muchas personas me dijeron: ‘Se volvió macho’ solo por hacerme un corte de pelo más corto. Me dieron mucho palo. Esas críticas no solo fueron hirientes, sino también reduccionistas, ya que tratan de vincular la feminidad a una característica tan superficial como el largo del cabello”, reveló, centrándose en la manera en la que las personas cuestionaron su feminidad.