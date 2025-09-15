Cruda polémica en Miss Universe México 2025; reprochan actitud de candidatas con la ganadora: “Aprender a perder”

Miss Universe se encuentra muy cerca de una nueva edición, llevando a que los países tomen decisiones con respecto a las representantes que pisarán dicho escenario y competirán por el título de la mujer más bella del mundo.

En medio de esta elección, uno de los certámenes que se vio envuelto en una cruda polémica en redes sociales fue el Miss Universe México, el cual se llevó a cabo el 14 de septiembre. Esta coronación tenía una amplia gama de participantes, las cuales cumplían con los requisitos para llevar su banda latina a la cita del próximo 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

Según quedó registrado, Fátima Bosch, representante de Tabasco, fue quien quedó como ganadora de la edición 2025, coronándose y tomando el paso en nombre de México. La gala la vio caminar con este emblema en su cabeza, mientras los aplausos y el alboroto dominaba el Conjunto Santander de Zapopan.

Sin embargo, lo incómodo y controversial de la velada estuvo cuando las candidatas del concurso no la apoyaron y decidieron ir a brindar su empatía a la representante de Jalisco, quien no fue coronado como tanto se había especulado. Los videos mostraron el instante en el que la mujer caminó sola con este ‘victoria’, mientras las demás abrazaban y consolaban a la otra participante.

Esto pasó en #MissUniverseMexico2025



Y tú a quien mandarías a una competencia mundial?



OJO, que dicho por ellos, se busca una mujer INTEGRAL/COMPLETA, que haga puntos en TODAS LAS ETAPAS



Las Mujeres NO son sólo una cara bonita!



La historia se cuenta en imágenes... 🫶🏻 pic.twitter.com/VJEPrG4Ui7 — Charbel Kuri (@CharbelKuri) September 14, 2025

En un clip, que se difundió en redes sociales, se detalló cómo solo cuatro de las jóvenes fueron a saludar y celebrar con Tabasco, a la vista de quienes no querían que ella se quedara con el título para el certamen internacional.

En las primeras declaraciones que dio, recopiladas por Publimetro México, enfatizó en la poca sororidad que sintió de sus colegas, por lo que únicamente se quedaba con quienes tuvieron dicho gesto en la coronación.

“Bueno, yo creo que la realidad es que hay la sororidad verdadera, no se dice solamente de dientes para afuera, yo creo que es algo que tenemos que aplicar y bueno, hoy yo creo que no se dio tristemente en este caso, las únicas compañeras que salieron a abrazarme fueron las cuatro que mencioné, entonces yo creo que es muy fácil dar un discurso sin sentir las cosas, entonces yo invitaría a todos a que hubiera una verdadera sororidad, porque de verdad el certamen fue precioso, nos la pasamos increíble, pero también entender que solamente una puede ganar, aprender a perder y bueno, no sé, siento que yo voy a seguir dándole lo mejor de mí a todas las personas y quien quiera darse el, no sé, el tiempo de conocerme, yo la más feliz, saben que tienen una amiga″, expresó la nueva Miss Universe México.

“Creo que ahí es más profesionalismo y bueno, yo creo que hay muchas niñas que son muy lindas, que si te apoyan y bueno, en otro caso otras no, pero yo creo que así es esto”, agregó.