Fotos | Ella es Zashely Alicea Rivera, la ganadora de Miss Universo Puerto Rico 2025

La ganadora del certamen también es estudiante de Marketing y Comunicación.

Redacción Gente
15 de agosto de 2025, 3:00 p. m.
Puerto Rico tiene nueva soberana, se trata de Zashely Alicea Rivera se coronó como Miss Universe Puerto Rico
Puerto Rico tiene nueva soberana, se trata de Zashely Alicea Rivera se coronó como Miss Universe Puerto Rico

Zashely Nicole Alicea Rivera se coronó como la ganadora de Miss Universo Puerto Rico 2025. Con 25 años de edad, Zashely representó al municipio de Dorado en el certamen celebrado este año, donde compitió con otras 22 participantes procedentes de distintas regiones de Puerto Rico.

Su elección como reina de belleza se dio tras distintas rondas eliminatorias en las que se redujo el grupo primero a un top 15, luego a un top 10 y finalmente a un selecto top 5.

La joven ganadora destacó a lo largo de todo el certamen no solo por su belleza, sino también por su formación académica. Actualmente estudia Marketing y Comunicación, lo que refleja un interés por desarrollar habilidades comunicativas y estrategias de mercadeo. Su preparación académica se complementa con diversos talentos y atributos que ha demostrado durante su participación en el certamen.

Miss Universo Puerto Rico es un concurso que selecciona a la representante oficial del país para participar en el certamen internacional Miss Universo. Zashely Alicea Rivera asumirá este rol en la edición de Miss Universo 2025, donde representará con orgullo a Puerto Rico en la competencia global.

El certamen Miss Universo Puerto Rico 2025 fue transmitido por la señal oficial WAPA-TV, bajo la organización de Hemisphere Media Group. Durante la competencia, Zashely supo destacar en cada una de las etapas, mostrando presencia, seguridad en el escenario, y una voz propia que convenció al jurado. Entre las finalistas también figuraron representativas de otros municipios como Vieques, Jayuya, Ponce y Canóvanas.

Zashely, con un perfil que combina juventud, preparación y carisma, se consagra así en un contexto donde el concurso no solo mide la belleza física, sino también la integridad, inteligencia y capacidad de representación de cada candidata.

Su triunfo en Miss Universo Puerto Rico 2025 abre la puerta a la próxima etapa internacional en la que se medirá con representantes de diferentes países, abriendo una oportunidad para mostrar la cultura, el talento y la fortaleza de Puerto Rico en un escenario mundial.

Esta nueva reina de belleza es oriunda de Dorado, un municipio conocido por su belleza natural y desarrollo, y ahora se convierte en una figura pública nacional con gran visibilidad y responsabilidad.

Entre las 23 candidatas que participaron en el certamen, la mayoría tenían edades comprendidas entre los 21 y 34 años, destacándose la diversidad y la gran calidad de las participantes que compitieron por la corona.

Zashely Alicea Rivera asume la corona en un momento en el que el certamen de belleza sigue fortaleciendo su importancia y visibilidad, y ella se convierte en una figura clave para representar los valores y la imagen de Puerto Rico en el Miss Universo 2025.

Noticias relacionadas

Miss UniversoPuerto RicoMiss Universe

