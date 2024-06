Daniela Toloza responde críticas por su transformación física: “yo no me operé por un concurso de belleza”

“Como una mujer que ha pasado por varios cambios en su cuerpo, estoy segura de que es fundamental conocer tus procesos; solo tú sabes lo que has vivido. Cree en tu propósito. Es la representación de todos los cuerpos, de todas las personas”, expresó, provocando una ‘lluvia’ de aplausos a su favor.

No obstante, la modelo colombiana no solo ha recibido elogios por su cambio de imagen, ya que, en un importante medio internacional, una presentadora lanzó varias críticas relacionadas con su pasado, cuando llegó a alcanzar una masa corporal de 106 kilos a los 10 años, según ella, tras enfrentar una pérdida significativa debido a la violencia en el país, que la llevó a refugiarse en la comida.

“Por la violencia de nuestro país, perdí a mi padre”, contó en su momento la soberana colombiana. “A los 10 años me refugié en la comida, me subí de peso impresionantemente y a los 22 años tuve que tomar una decisión de vida”, reveló la vallecaucana de 30 años.

Debido a esto, Daniela Toloza aseguró que su vida estuvo en riesgo y, justamente por eso, en una etapa de su vida tomó la decisión de someterse a una cirugía bariátrica para bajar algunos kilos y mejorar su calidad de vida. “Siempre le he dicho a mis conocidos y amigos que lo más importante no es el físico. Yo me operé porque tenía problemas de salud, estaba empezando a sufrir del azúcar, y por supuesto que la belleza viene con una buena alimentación y un bien cuidado”, dijo en entrevista con El País.