Taylor Swift provocó delirio de amor con su primer concierto en Madrid: “Experiencia mágica”

Varios cambios de vestuario —siempre con las lentejuelas como protagonistas—, una coreografía estudiadísima y sus temas más emblemáticos: Miss Americana & the Heartbreak Prince, Cruel Summer, The Man, Fearless, You Belong With Me, Love Story, Shake it Off, Blanck Space, Juliet Marry Me, We Are Never Ever Getting Back Together, 22... Fue una sucesión de éxitos que el Bernabéu cantó a grito herido, impidiendo en algunos momentos incluso que se escuchara la misma Taylor Swift.