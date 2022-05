“Dejen de estar criticando”: Carolina Cruz a quienes preguntan por su voto

Con una nueva jornada electoral, los colombianos han estado a la expectativa de los pronunciamientos de famosos y políticos sobre los comicios. De hecho, en redes sociales se leen los mensajes de apoyo a distintos candidatos.

Sin embargo, no solo las figuras pertenecientes a la política han causado furor durante estos días, pues muchos personajes de la farándula publicaron un sinfín de historias e imágenes sobre las votaciones, sus posturas y sus expectativas de los próximos comicios.

En el caso de la presentadora Carolina Cruz, la también modelo dedicó unas palabras a los críticos y publicó una serie de fotografías con un mensaje importante.

“Para los que no han salido a votar, pero además están preocupados por mi voto, tranquilos, respiren y no se carguen de motivos. Viajé ayer y voté hoy a las 8 a. m., conozco mi deber como ciudadano. Dejen de estar criticando y viendo quién vota y quién no, vaya mejor a ejercer su deber para exigir sus derechos”, destacó la vallecaucana en su Instagram.

Además de esto, en sus historias también confirmó que sí había ejercido su derecho al voto y que, a pesar de que ella no opina mucho sobre política, sí quería invitar a sus seguidores a que salieran a sufragar.

“Poco opino en mis redes sociales de política, número uno, porque no entiendo, porque no sé, porque desconozco... y apenas hasta ahora con la fundación (Salvador de Sueños) he aprendido a conocer y todos los días aprendo mucho más sobre nuestros derechos como ciudadanos en el tema de salud, sobre todo. Número dos, porque todo lo que digas en redes sociales siempre va a estar mal, ya sea de un lado o del otro... pero conozco mi deber como ciudadano, así como conozco mis derechos. Entonces, por favor, no dejen de hacerlo, no les dé pereza, piensen en ustedes y piensen en sus hijos... para que puedan exigir si van a votar, tienen derecho a exigir”, dijo.

Carolina Cruz se sinceró en SEMANA

Carolina Cruz, presentadora de Dia a día (Caracol Televisión), anunció en marzo pasado a través de las distintas redes sociales que se separó oficialmente de Lincoln Palomeque, tras más de diez años de relación sentimental.

“Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, precisó en aquel momento.

Tras dos meses de haber comunicado esta noticia, la empresaria vallecaucana habló en exclusiva con SEMANA sobre la fundación que lanzó recientemente y cómo le cambió la vida todo el proceso que ha vivido junto a Salvador, su hijo menor.

La modelo, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para destacar la labor que ha hecho Lincoln Palomeque como padre y resaltó todo el apoyo que le ha brindado durante los últimos meses.

“La fe ha sido absolutamente todo. Yo sabía que Salvador en algún momento iba a estar bien. La inspiración de esta fundación salió de vivir esa experiencia con mi hijo desde la ‘comodidad’ y tener lo que necesito, pero también desde la misma angustia que vive cualquier mamá”, indicó.

Luego, Cruz agregó: “Yo afortunadamente nunca estuve sola. Lincoln ha sido siempre un papá muy presente, así no estemos juntos como pareja. Siempre estuve acompañada de mi mamá. Si la mamá está bien, el niño está bien”.

La presentadora de Caracol Televisión también manifestó que muchas personas creen que la vida de los famosos es perfecta y que nunca les pasa nada. Además, indicó que todos los seres humanos tienen diferentes dificultades, sin importar su estatus social.

“Muchos piensan que quienes trabajamos en la televisión tenemos una vida perfecta y no pasamos por situaciones difíciles. Yo soy una mujer demasiado positiva, pero cuando empecé a vivir el proceso con Salvador, me di cuenta de lo común que puede ser enfrentar estas adversidades”, puntualizó.

Por último, la empresaria concluyó: “Quise volver esto una herramienta para ayudar a más mamás. Para decirles que muchas veces uno siente que el camino es lejano y largo, pero cada vez uno avanza más. Lo más importante es hablar”.