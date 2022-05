Foto: Getty Images for Univision

“Christian Balvin Nodal”: críticas al nuevo look del cantante mexicano

Luego de la polémica que desató Christian Nodal tras la publicación de una conversación de WhatsApp con su expareja Belinda, la sorpresa que dio el cantante a sus seguidores fue por su drástico cambio de look muy similar al de J Balvin tras el lanzamiento del álbum Colores.

Con el pelo corto, totalmente rubio y con unas flores naranjas, rojas y hojas verdes a los costados, el joven de 23 años se presentó delante de sus seguidores en un concierto en Hermosillo, ciudad en el estado de Sonora, México, este domingo 29 de mayo.

Nodal estuvo ofreciendo el concierto de clausura del festival Fiestas del Pitic, y según señalaron los medios locales, comenzó el show interpretando la canción ´Se me olvidó´, en conjunto con un mariachi y con su nuevo look tan particular, un poco inesperado ante la presencia y el género de música que este joven suele interpretar.

Sin embargo, a pesar de que el artista no dio comentarios acerca de su cambio de look o cómo se había inspirado al momento de cambiar su estilo de pelo, los usuarios en redes sociales no se quedaron atrás, y como es costumbre, expresaron su opinión sobre el nuevo estilo de Nodal.

Con memes y fotografías del joven mexicano comenzaron a compararlo con el paisa J Balvin, los internautas insistieron en que el cambio de Nodal no era “nada original”, y hay quienes bromearon afirmando que no sabían si era el colombiano quien había dado el concierto en Hermosillo.

“Con ustedes Christian Balvin Maluma Nodal”; “Dioss, pensé que era J Balvin, pero se ve hermoso Nodal”; “Nodal queriendo ser J Balvin; J Balvin queriendo ser Karol G”; “El Nodal Balvin de la música agropecuaria”; “Que raro se ve J Balvin... alv es Nodal...”, y “¿Qué clase de J Balvin Nodal es este?”, son algunos de los comentarios que se han hecho sobre el nuevo look del joven cantante.

Christian Nodal rompió el silencio y negó maltratos hacia Belinda

Luego de que se desatara la polémica tras la publicación de un pantallazo de la que sería una conversación entre Christian Nodal y su expareja, la cantante y actriz Belinda, el artista de música popular desmintió cualquier rumor sobre maltrato en la relación y pidió a los grupos feministas que no difamaran en su contra.

Al parecer, habría sido un amigo de Belinda quien comenzó rumores afirmando que Nodal la había maltratado psicológicamente. Insistió en que el cantante no dejaba trabajar a la actriz, que le había sido infiel y que no trataba bien a las mascotas de Beli.

Ante estas declaraciones, el cantante hizo recientemente un live en Instagram en el que se defendía de las acusaciones; además, se refirió a grupos feministas que tras los rumores habrían comenzado a atacarlo sin corroborar la información.

“Ahora me acusan de maltratador y qué gran mentira, son cosas bien cabronas. No usen el feminismo para esas cosas, ¿me entienden?, una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien, con justicia”, fueron las palabras de Nodal en medio de su intervención, defendiéndose de las acusaciones y confirmando la versión sobre la ruptura de la pareja mexicana.

Y con respecto a las agresiones de grupos feministas, este artista continuó expresando la necesidad de mantener el respeto tanto hacia las mujeres, así como hacia los demás. “Respeten a una mujer, ¿me entienden?, respeten. Tienen talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan… los amo muchísimo”, afirmó Nodal apelando al utilizar las redes sociales para el bien y dejar a un lado los discursos de odio.