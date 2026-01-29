Desafío Siglo XXI: Gamma y Neos se midieron en un intenso enfrentamiento; así quedó el resultado

El Desafío Siglo XXI vivió uno de sus capítulos más intensos con el último enfrentamiento entre los equipos Gamma y Neos, quienes se encontraron en el temido Box Rojo para disputar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

El episodio 125 estuvo cargado de expectativa, ya que en juego no solo había dinero, sino ventajas que podían cambiar por completo el rumbo de la competencia.

Andrea Serna, quien llamó a ambas casas a medirse en una prueba clave del ciclo y resaltó que en esta ocasión el premio sería la suma de 15 millones de pesos, el acceso a la exclusiva Suite Ditu y moneda dorada, la cual da ingreso a la máquina de dinero. Por otro lado, recibirían puntos determinantes para la carrera por el reconocimiento al mejor equipo del ciclo.

Desde el inicio, el ambiente fue tensionante, pues la dinámica exigía concentración, resistencia y trabajo en pareja, ya que el objetivo era acumular puntos hasta alcanzar primero la cifra de nueve.

Andrea Serna habló de los benefiios que tendrían los gaadores de la prueba. Foto: Caracol Televisión

Cada error podía costar caro y cada acierto acercaba a la victoria. Neos se organizó por las duplas conformadas por Deisy y Potro, junto a Valentina y Rata, mientras que Gamma salió al campo con Rosa y Gero, además de Tina y Kevyn.

La competencia avanzó a la par, pues con el paso de los minutos, los equipos se iban igualando en cuanto a los puntajes y se alternaban los puntos de ventaja entre los teams.

Sin embargo, de un momento a otro, Neos logró mantener mayor regularidad en su rendimiento, mostrando una coordinación que estuvo ausente desde hacía varias pruebas.

Uno de los momentos más destacados de la jornada lo protagonizó Deisy, quien se convirtió en la primera mujer en sumar un punto durante el enfrentamiento, un logro que no pasó desapercibido y que le aseguró la moneda dorada.

Con el paso de las rondas, Neos logró sumar muchos más puntos en el marcador y finalmente alcanzó los nueve necesarios para quedarse con el triunfo. De esta manera, el equipo se llevó todos los beneficios que estaban en disputa.

La celebración fue especial, pues este resultado llegó en un momento clave para Neos, pues estuvieron presentando un muy bajo desempeño en las últimas pruebas.

Esta victoria representa su segundo triunfo en el ciclo 23 y les devuelve la fuerza para seguir en competencia. Además, el resultado los deja habilitados para luchar por una parte del premio al mejor equipo del ciclo.