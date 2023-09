El cantante Luis Miguel fue señalado por su exesposa por la mala crianza de sus hijos: “Me cae muy mal”

Generalmente, las mujeres que han sostenido una relación sentimental con el cantante, de 53 años, se han reservado sus opiniones y comentarios frente a los paparazzis y la prensa, generando, incluso, un rumor en el que se asegura que Luis Miguel hace firmar un documento a sus parejas para que no puedan hablar en ningún momento de su relación o podrían verse multadas, sin embargo, esto no es oficial y recientemente Aracely Arámbula, con quien tuvo dos de sus tres hijos, habló de su relación con el artista nacionalizado mexicano.

Las fuertes declaraciones de la exesposa de Luis Miguel

La reconocida actriz respondió contundentemente a varios periodistas, quienes le cuestionaron sobre la actual situación legal del ‘Sol de México’ con sus hijos, los cuales tienen 16 y 14 años de edad, respectivamente. “Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso”, dijo la actriz, quien también confesó que “siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”.