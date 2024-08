El conmovedor momento en que Javier Acosta, a quien le practicarán la eutanasia, entrega en adopción a su perra Katy

A continuación, el conmovedor mensaje:

“Desafortunadamente hace unas semanas me explicaste lo que pasaba contigo… me hablaste para decirme que pronto ya no estarías para acompañarme al parque, nuestras tardes de fútbol se iban a acabar y tu mano, que me brindaba las mejores caricias, ya no iba a estar; me prometiste que me ibas a cuidar desde arriba… Qué irónico, pues pensé que sería yo la primera en partir. Mientras llorabas, yo entendí todo a la perfección y supe que ibas a buscar para mí un lugar hermoso para que pudiera estar mientras encuentro un nuevo humano, ojalá tan especial y amoroso como lo eres tú. Por eso regresé al lugar donde me rescataron y cuidaron hasta el día que me conociste.