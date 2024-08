Así es la historia de Javier Acosta y su pasión por Millonarios, quien se someterá a la eutanasia

Sin embargo, el amor por el fútbol nunca interfirió en sus responsabilidades. Javier se dedicó a estudiar artes gráficas e inglés, y más tarde se desempeñó en el sector de autopartes. Su mayor fuente de orgullo, no obstante, fue siempre su papel como padre. En sus palabras, “todo lo que hago es por el bienestar de mi hija”.

A propósito del caso de Javier Acosta y su solicitud de eutanasia: ¿por qué no cura el hongo candida auris?

A lo largo de su vida, Millonarios fue una constante fuente de alegría para Javier, aunque muchos intentaron disuadirlo de involucrarse demasiado por miedo a los peligros asociados. Pero Javier siempre respondió que su única intención era disfrutar del fútbol, no meterse en problemas.