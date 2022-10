Él es Jesse Rutherford, la pareja de Billie Eilish

- Foto: Getty Images for The Recording A

- Foto: Getty Images for The Recording A

La afamada cantante estadounidense Billie Eilish ha sido polémica por sus actuaciones, afirmaciones y por sus atuendos, pues siempre imprime su estilo en cada cosa que hace, musicalmente hablando y en la ropa, igual.

Recientemente, se le vio de la mano de Jesse Rutherford, el vocalista de la banda de rock alternativo ‘The Neighbourhood’; la artista de apenas 20 años que se convirtió en todo un fenómeno mundial a sus 14 años, fue captada en imágenes mientras besaba al joven, por lo que la prensa internacional como E News, especularon que ambos tendrían una relación.

Lo extraño del asunto es que la joven siempre ha mantenido su vida personal en privado, sobre todo sus relaciones sentimentales, así lo manifestó en el programa matutino radial Capital Breakfast With Roman Kemp: “He tenido relaciones y las he mantenido en privado. Incluso con la poca cantidad que he dejado ver al mundo, me arrepiento. Pienso en que la gente que ha hecho públicas sus relaciones y luego rompe con ellas genera la inquietud por saber cómo están”.

Además, llama la atención la diferencia de edad que existe entre ambos cantantes, pues Rutherford -quien es además actor y rapero del mismo país- es nacido en 1991, es decir, tiene actualmente 31 años, 11 más que ella.

Billie Eilish e Jesse Rutherford foram vistos se beijando em público recentemente. pic.twitter.com/6cgEaFI4EU — Info Billie Brasil (@InfoBillieBR) October 19, 2022

Pero eso no parece ser un motivo de discusión, ya que, al parecer, se la llevan muy bien. Evidencia de ello fueron las fotografías que capturaron de ambos en Los Ángeles, California, durante una cena en el restaurante Lal Mirch, tal como informó E.

Asimismo, se confirmaría su supuesto romance, pues una semana atrás en TikTok había empezado a circular un video en el que se les vio caminar juntos, tomados de la mano en el marco del Halloween Horror Nights de Universal Studio, pero no se había confirmado, hasta que se les vio besarse.

Billie Eilish spotted holding hands with rumored boyfriend and lead vocalist of The Neighbourhood, Jesse Rutherford. pic.twitter.com/69UVBvDyuC — Pop Crave (@PopCrave) October 15, 2022

Sin embargo, aunque ninguno se ha referido al tema de manera pública, sí se sabe que ambos se conocen desde hace varios años, pues hay, incluso, una publicación que data del 2017 en el que se le ve a ambos, abrazados como un par de amigos.

De otro lado, la cantante tiene un libro titulado BY - Billie Eilish, publicado en Colombia por Modena, despliega casi 400 páginas de un viaje fotográfico a los momentos y a las personas que impactaron en la vida de la ícono de la música, que sin haber llegado a los 20 ya había arrasado en los premios Grammy y compuso canción para saga de James Bond, No Time To Die.

La cantante mostró episodios previos a su vida, ilustrando su niñez y compartiendo imágenes de su madre, de su hermano y de quienes la han acompañado en estos años. Se trata de un recuento de fotografías personales, emocionantes en su variedad y en su carga simbólica, que explican mucho de la fuerza que Eilish proyecta en su vulnerabilidad.

El corazón de la artista se siente en estos registros desde los años noventa, un tiempo en el que aún se utilizaba masivamente la película fotográfica y el mundo aún no se rendía al efímero pero práctico digital.

De igual manera, se sabe que la artista hace parte del line up del Festival Estéreo Picnic 2023 un cartel que los amantes de la música venían esperando desde hace varias semanas, pues el retorno de los conciertos ha sido una gran fortuna para la economía y los fanáticos de todos los géneros.