El horóscopo de Walter Mercado y los números para el domingo 12 octubre que podrían definir su suerte

El zodiaco para el domingo 12 de octubre llega con una constante: la Luna en Cáncer. En la mayoría de los signos aparece como factor que amplifica la sensibilidad, pide pausa y promueve la conexión con lo emocional, el hogar y los recuerdos.

A continuación, las predicciones, las afirmaciones sugeridas y los números de la suerte, según Las Estrellas de Walter Mercado.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Este domingo, conviene bajar la guardia y permitirse vulnerabilidad. La Luna en Cáncer activa asuntos de hogar y protección emocional; la sensibilidad no es debilidad. Ideal para reconectar con la familia o con la propia historia.

Afirmación: “Me permito descansar, sentir y proteger lo que amo”.

Números de suerte: 8, 49, 21.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

La Luna en Cáncer incentiva la comunicación desde el corazón. Es un día para decir lo que duele, escribir o escuchar sin juzgar; pueden llegar mensajes que conecten con la infancia o con alguien extrañado.

Afirmación: “Mis palabras son semillas. Hoy siembro verdad y ternura”.

Números de suerte: 30, 2, 22.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Revise la relación con el dinero, el cuerpo y el tiempo: la Luna en Cáncer recuerda que el valor está en cómo cuida y sostiene lo que tiene, no solo en acumular. Preguntas prácticas sobre prioridades afloran.

Afirmación: “Mi valor nace de lo que me nutro, no de lo que acumulo”.

Números de suerte: 1, 22, 29.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Con la Luna en su signo, se vuelve protagonista: la intuición y la conexión interna se intensifican. Es momento de honrar la sensibilidad como fuerza; puede haber cambios internos que empujan a no continuar como antes.

Afirmación: “Mi sensibilidad es mi brújula. Me guío por lo que siento”.

Números de suerte: 5, 47, 30.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

El domingo favorece el retiro y la contemplación. La Luna en Cáncer activa la zona de sueños y recuerdos: la introspección, los rituales y la escritura terapéutica funcionan mejor hoy.

Afirmación: “Me escucho en silencio. Me limpio con amor”.

Números de suerte: 10, 46, 44.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

La influencia lunar se expresa en amistades y redes: conecte con quienes lo cuidan sin exigir y comparta su lado sensible. También es momento para evaluar qué vínculos nutren y cuáles son tóxicos.

Afirmación: “Me rodeo de almas que me abrazan sin condiciones”.

Números de suerte: 5, 37, 45.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Si trabaja o está en espacios visibles, su sensibilidad puede notarse: mostrar humanidad no resta autoridad. En lo afectivo, puede surgir una conversación con alguien que admira, pero no conoce del todo.

Afirmación: “Me muestro con verdad. Mi sensibilidad no me debilita, me honra”.

Números de suerte: 22, 58, 60.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

El consejo para hoy es soltar culpas ajenas: la Luna en Cáncer invita a liberar. Puede ser un día para escribir, llorar o contemplar; no es para resolver problemas, sino para sentir y dejar ir. En el afecto surge una forma de amar más libre e intuitiva.

Afirmación: “Mi alma merece paz, no pactos con el dolor”.

Números de suerte: 8, 44, 28.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Aunque su signo busca expansión, la Luna pide profundidad: no se trata de correr hacia lo nuevo, sino de transformar lo que ya existe desde dentro. Conversaciones intensas o rituales de limpieza pueden aparecer.

Afirmación: “Me entrego sin perderme. Me transformo sin temer”.

Números de suerte: 9, 19, 34.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

La estructura propia puede suavizarse: conversaciones reveladoras sobre necesidades emocionales salen a la luz. Alguien cercano podría mostrarle una faceta de sí que no había visto; tómelo como oportunidad de integración.

Afirmación: “Merezco vínculos que me sostengan con ternura”.

Números de suerte: 16, 20, 32.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

La Luna en Cáncer invita a mirar la rutina con atención: acciones diarias —alimentación, descanso, trabajo— pueden convertirse en rituales si se hacen con conciencia. El cuerpo está más sensible; escuchar esa brújula interna es clave.

Afirmación: “Mi cuerpo es mi oráculo. Mi rutina, mi ritual”.

Números de suerte: 4, 44, 26.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Día propicio para la creatividad y la reconexión con lo que vibra por dentro: pintar, escribir, bailar o jugar desde el deseo. La sensibilidad amplificada puede volverse creación; en pareja, intimidad emocional; si está solo, reconexión personal.

Afirmación: “Lo que siento me guía, lo que imagino me transforma”.

Números de suerte: 17, 48, 33.