Gente
El horóscopo de Walter Mercado y los números para el domingo 12 octubre que podrían definir su suerte
Sigue vivo el legado de famoso astrólogo. Conozca qué le deparan los signos.
Danna Valeria Figueroa Rueda
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.
El zodiaco para el domingo 12 de octubre llega con una constante: la Luna en Cáncer. En la mayoría de los signos aparece como factor que amplifica la sensibilidad, pide pausa y promueve la conexión con lo emocional, el hogar y los recuerdos.
A continuación, las predicciones, las afirmaciones sugeridas y los números de la suerte, según Las Estrellas de Walter Mercado.
Aries (20 de marzo - 18 de abril)
Este domingo, conviene bajar la guardia y permitirse vulnerabilidad. La Luna en Cáncer activa asuntos de hogar y protección emocional; la sensibilidad no es debilidad. Ideal para reconectar con la familia o con la propia historia.
Afirmación: “Me permito descansar, sentir y proteger lo que amo”.
Números de suerte: 8, 49, 21.
Tauro (19 de abril - 19 de mayo)
La Luna en Cáncer incentiva la comunicación desde el corazón. Es un día para decir lo que duele, escribir o escuchar sin juzgar; pueden llegar mensajes que conecten con la infancia o con alguien extrañado.
Afirmación: “Mis palabras son semillas. Hoy siembro verdad y ternura”.
Números de suerte: 30, 2, 22.
Géminis (20 de mayo - 19 de junio)
Revise la relación con el dinero, el cuerpo y el tiempo: la Luna en Cáncer recuerda que el valor está en cómo cuida y sostiene lo que tiene, no solo en acumular. Preguntas prácticas sobre prioridades afloran.
Afirmación: “Mi valor nace de lo que me nutro, no de lo que acumulo”.
Números de suerte: 1, 22, 29.
Cáncer (20 de junio - 21 de julio)
Con la Luna en su signo, se vuelve protagonista: la intuición y la conexión interna se intensifican. Es momento de honrar la sensibilidad como fuerza; puede haber cambios internos que empujan a no continuar como antes.
Afirmación: “Mi sensibilidad es mi brújula. Me guío por lo que siento”.
Números de suerte: 5, 47, 30.
Leo (22 de julio - 21 de agosto)
El domingo favorece el retiro y la contemplación. La Luna en Cáncer activa la zona de sueños y recuerdos: la introspección, los rituales y la escritura terapéutica funcionan mejor hoy.
Afirmación: “Me escucho en silencio. Me limpio con amor”.
Números de suerte: 10, 46, 44.
Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)
La influencia lunar se expresa en amistades y redes: conecte con quienes lo cuidan sin exigir y comparta su lado sensible. También es momento para evaluar qué vínculos nutren y cuáles son tóxicos.
Afirmación: “Me rodeo de almas que me abrazan sin condiciones”.
Números de suerte: 5, 37, 45.
Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)
Si trabaja o está en espacios visibles, su sensibilidad puede notarse: mostrar humanidad no resta autoridad. En lo afectivo, puede surgir una conversación con alguien que admira, pero no conoce del todo.
Afirmación: “Me muestro con verdad. Mi sensibilidad no me debilita, me honra”.
Números de suerte: 22, 58, 60.
Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)
El consejo para hoy es soltar culpas ajenas: la Luna en Cáncer invita a liberar. Puede ser un día para escribir, llorar o contemplar; no es para resolver problemas, sino para sentir y dejar ir. En el afecto surge una forma de amar más libre e intuitiva.
Afirmación: “Mi alma merece paz, no pactos con el dolor”.
Números de suerte: 8, 44, 28.
Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)
Aunque su signo busca expansión, la Luna pide profundidad: no se trata de correr hacia lo nuevo, sino de transformar lo que ya existe desde dentro. Conversaciones intensas o rituales de limpieza pueden aparecer.
Afirmación: “Me entrego sin perderme. Me transformo sin temer”.
Números de suerte: 9, 19, 34.
Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)
La estructura propia puede suavizarse: conversaciones reveladoras sobre necesidades emocionales salen a la luz. Alguien cercano podría mostrarle una faceta de sí que no había visto; tómelo como oportunidad de integración.
Afirmación: “Merezco vínculos que me sostengan con ternura”.
Números de suerte: 16, 20, 32.
Acuario (19 de enero - 17 de febrero)
La Luna en Cáncer invita a mirar la rutina con atención: acciones diarias —alimentación, descanso, trabajo— pueden convertirse en rituales si se hacen con conciencia. El cuerpo está más sensible; escuchar esa brújula interna es clave.
Afirmación: “Mi cuerpo es mi oráculo. Mi rutina, mi ritual”.
Números de suerte: 4, 44, 26.
Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)
Día propicio para la creatividad y la reconexión con lo que vibra por dentro: pintar, escribir, bailar o jugar desde el deseo. La sensibilidad amplificada puede volverse creación; en pareja, intimidad emocional; si está solo, reconexión personal.
Afirmación: “Lo que siento me guía, lo que imagino me transforma”.
Números de suerte: 17, 48, 33.
*El contenido es de carácter astrológico y esoterista. No constituye consejo profesional en materia de salud, finanzas o legal.