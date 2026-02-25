El mensaje que envió Margarita Rosa de Francisco tras las afirmaciones de Petro sobre un posible fraude electoral

Esta semana, el presidente Gustavo Petro habló sobre la posibilidad de que se presente fraude electoral en los comicios legislativos que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo.

Petro cuestionó que los datos puedan ser manejados por el sector privado. “Si son los mismos, estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”, dijo.

Y agregó: “¿Las personas que hoy, privadamente, manejan los datos de los y las colombianas son los mismos que manejan los escrutinios?”.

El jefe de Estado criticó que los órganos de control han restado importancia a sus alertas sobre el supuesto fraude.

“Todos a una, tratando de invalidar lo que ha dicho públicamente el presidente de la República, lo cual me lleva, aún más, a dudar”, expresó.

Además, citó una sentencia emitida por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que declaró la nulidad sobre un caso específico de las elecciones al Senado de 2014.

“Lo que aquí se encontró como fraudulento, fraude electoral demostrado por la justicia, no por el presidente de Colombia, sigue vigente. Se aplicó en el 2022, y espero no se aplique en el 2026; aquí tengo las pruebas de cómo se usó contra mí y contra el Pacto Histórico”, agregó.

Las afirmaciones generaron múltiples reacciones, entre ellas la de la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien dejó un breve mensaje: “A cuidar los votos”.

Recientemente, la artista volvió a captar la atención al compartir un mensaje llamativo en su cuenta oficial de X, plataforma donde suele manifestar su visión sobre la realidad nacional.

De Francisco habló sobre qué sería lo primero que haría si fuera candidata a la Presidencia de Colombia. La actriz indicó que haría un cambio puntual en un símbolo patrio.

Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora. Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco

De acuerdo con lo que explicó, afirmó que modificaría el símbolo de la espada de Bolívar para no hacer alusión a la guerra, buscando ubicar otro detalle de connotación distinta.

“Como candidata a la Presidencia de Colombia, lo primero que haré será cambiar el símbolo de la espada de Bolívar por otro que no aluda al falo de la guerra: ¿un ave?, ¿una flor?, ¿un árbol?, ¿un libro?, ¿un camino?”, dijo.

Las reacciones no se hicieron esperar, respondiendo al post para reprochar su idea o apoyarla con respecto a los significados de estas piezas patrias.

Varios aseguraron que iban de la mano con su filosofía, mientras que otros la atacaron por su estilo de vida y la inclinación política que llevaba.