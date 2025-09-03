Suscribirse

El Niño Prodigio reveló el horóscopo del 3 de septiembre y lo que marcará el inicio de mes

El vidente fue claro sobre lo que sucedería a lo largo de la jornada de este inicio de mes.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

3 de septiembre de 2025, 1:36 p. m.
El Niño Prodigio soltó predicciones para los signos.
El Niño Prodigio soltó predicciones para los signos | Foto: Instagram @ninoprodigio

El inicio de septiembre llegó cargado de ilusión para quienes buscan orientación en el terreno astrológico. Muchas personas recurren a guías espirituales y videntes con la esperanza de conocer lo que les depara el destino en los próximos días.

Entre los más reconocidos se encuentra el Niño Prodigio, un astrólogo que se ha ganado un lugar especial gracias a su estilo único para interpretar las cartas y entregar horóscopos diarios. Sus seguidores suelen prestar especial atención a cada mensaje, incorporando sus consejos en la rutina cotidiana.

Niño Prodigio: vaticinios para los signos del zodiaco.
Niño Prodigio: vaticinios para los signos del zodiaco. | Foto: Instagram @ninoprodigio

Con la cercanía que lo caracteriza en sus plataformas digitales, especialmente en YouTube e Instagram, el Niño Prodigio volvió a dirigirse a sus seguidores a través de un clip para dar a conocer las predicciones correspondientes al miércoles 3 de septiembre de 2025.

Contexto: Horóscopo semanal del 1 al 5 de septiembre: decisiones radicales, momentos incómodos y giros inesperados

En esta ocasión, el vidente organizó sus visiones de acuerdo con los elementos zodiacales (fuego, tierra, aire y agua), con el fin de ofrecer una mirada más amplia a cada grupo astral.

De acuerdo con sus palabras, la jornada exigirá inclinarse por caminos concretos y dejarse llevar por la intuición, marcando un inicio de mes poco común. Es válido luchar por esos instantes de serenidad, logrando un balance entre lo emocional y lo personal.

Horóscopo del 3 de septiembre de 2025 para todos los signos

Aries, Leo y Sagitario

“La energía te impulsa a crecer y asumir nuevas responsabilidades. Tu fuerza está en la claridad de propósito: cuida tu bienestar, administra con sabiduría y avanza paso a paso hacia tus metas”-

Tauro, Virgo y Capricornio

“La madurez y la aciencia son tus grandes aliadas. Evita precipitarte, confía en tu experiencia y construye con serenidad. Tu constancia, sumada al apoyo de personas valiosas, consolidará tus logros”.

Géminis, Libra y Acuario

“Tu mente se activa y surgen pruebas que exigen orden y calma. El desafío es no dejarte arrastrar por lo externo: conecta con lo esencial, pon límites y conserva tu centro. La introspección será clave”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“La sensibilidad abre puertas a vínculos más sólidos y a una comunicación constructiva. Deja atrás enojos, cultiva la calma y comparte tu lado más humano. Tu intuición te guiará a crear conexiones profundas”.

Las reacciones surgieron en el post, donde más de uno agradeció este tipo de mensajes para la jornada.

