“Ella iba en coche”: Catherine Ibarguen no aguantó a Cony Camelo en ‘MasterChef’ y demeritó que ganara pin de inmunidad

MasterChef Celebrity Colombia c ontinúa capturando la atención del público colombiano noche tras noche al ver cómo las celebridades enfrentan los desafíos en la cocina en un ambiente lleno de risas y diversas competencias.

Desde el inicio de la competencia, los participantes han mostrado su creatividad y habilidades culinarias, pero también han enfrentado tensiones, sobre todo con otros compañeros dentro de la cocina. Incluso, la mayoría de los participantes, tanto de los que están como los que ya fueron eliminados , han asegurado que hay dos personas que han llegado a dónde están por ayudas, pero no por propio desempeño.

Catherine Ibargüen se despachó contra Cony Camelo en MasterChef Celebrity

Adria Marina lloró en ‘MasterChef Celebrity’ y reveló por qué no pudo aguantar; Martina la peligrosa, involucrada

Contexto: Adria Marina lloró en ‘MasterChef Celebrity’ y reveló por qué no pudo aguantar; Martina la peligrosa, involucrada

View this post on Instagram

La suerte que recibió la actriz causó una ola de comentarios, sobre todo en sus otros compañeros, quienes se fueron en contra de ella. En las entrevistas individuales, muchos han dejado claro que su trayectoria en el reality ha sido de mucha suerte, más no un buen desempeño en la cocina.

Sin embargo, aunque Cony Camelo se encontraba en una zona de confort muy grande, no todo fue color de rosa, pues en un momento del reto le tocó intercambiar de pareja con Ilenia Antonini, quien la reemplazó y quedó junto a Martina, mientras que a l a actriz le tocó con Franko Bonilla y Paola Rey, algo que la hizo mostrar su inconformidad por un momento, sin embargo, esto no le duró mucho tiempo, pues se llenó de alegría al ver que junto a su equipo ganaron el reto y Rey le dio el pin de inmunidad.

En redes sociales, los internautas no dudaron en comentar al respecto y mostrar, nuevamente, su desespero al ver que Cony Camelo nuevamente se salvó: “Uy no, qué capítulo más desastroso, Cony de nuevo se salva por chiripa y ella tan orgullosa”; “Que Cony no celebre mucho el pin porque ni se lo merecía”; “Otras emana más que tenemos que aguantar a la bruja de Cony”, fueron algunos de los mensajes.