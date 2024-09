Adria Marina lloró en ‘MasterChef Celebrity’ y reveló por qué no pudo aguantar; Martina la peligrosa, involucrada

Dicho episodio estuvo cargado de tensión, con los concursantes nerviosos y los jueces deliberando intensamente sobre quién debía abandonar el programa, la intervención de Martina La Peligrosa no solo evitó la eliminación, sino que también añadió un toque dramático al programa que mantuvo a los televidentes atentos hasta el final.

Reacción de Adria Marina a decisión de Martina la Peligrosa en MasterChef Celebrity

“No sé si lo voy a explicar bien, pero me sentí muy orgullosa de pertenecer a este proyecto, porque crea momentos espectaculares. Algo muy, muy bonito, y verlos a ustedes, y ver como tú (Martina) jugaste de cierta manera hasta el último momento”, aseguró Adria Marina.

“Donde Adria diga el nombre, y Martina no levante la mano. Yo la voy a ahorcar. Has demostrado tus verdaderos dotes actorales aquí y yo no entendía qué estaba pasando hasta que luego lo entendí, ya cuando celebraste”, dijo la presentadora.