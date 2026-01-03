Escándalo: Will Smith es demandado por acoso sexual y despido injustificado; presunta víctima dio detalles

En las últimas horas, se dio a conocer una noticia que impacta el mundo del entretenimiento internacional relacionada con el artista Will Smith.

Recientemente, se informó que el famoso actor y rapero recibió una demanda civil en la que se le acusa de acoso sexual, despido injustificado y represalias.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta el momento por la prensa estadounidense, el caso se encuentra en trámite en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

Actor y cantante Will Smith. Foto: AFP

¿Quién demanda a Will Smith?

Quien demanda a Will Smith es Brian King Joseph, que es un violinista que anteriormente participó en el programa America’s Got talent.

Según menciona la demanda, Joseph fue contratado en un inicio por Will Smith en el mes de noviembre de 2024 para presentarse junto a él en San Diego y luego de esto, también fue invitado para sumarse a la gira Based On a True Story: 2025, así como también a colaborar con el artista en un próximo álbum.

Según recoge Variety en la denuncia revisada, el violinista comenzó a trabajar de una forma más cercana con Smith a finales del año 2024 y se incorporó formalmente a la primera etapa del tour en el mes de marzo del año 2025.

Según mencionó Joseph, en este tiempo notó un interés que calificó como inapropiado por parte del actor, el cual describe como grooming.

En sus mismas palabras y en la demanda se explica que Smith le habría dicho frases como: “tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”.

El perturbador video de Will Smith que inquietó a internet y hoy es referencia de la evolución IA: “prueba del espagueti”

Momento infortunado en Las Vegas

En la demanda, se hace específica un hecho en especial sucedido en un hotel de Las Vegas en el mes de marzo del año 2025.

Joseph relató que al regresar a la habitación del hotel cerca de las 11 de la noche, se dio cuenta de que alguien había ingresado a la misma mientras él no estaba, pese a que no había señales de qué hubieran forzado la entrada.

En la demanda se precisó que justo ese día, el violinista perdió su bolso personal por unas horas y luego este artículo fue encontrado y devuelto por el equipo de gestión. Además, afirmó que solamente el equipo de Will Smith tenía acceso a las habitaciones.

Cuándo es el artículo le fue devuelto, Joseph afirmó que encontró toallitas húmedas, una botella de cerveza, un arete, una mochila roja, medicamentos contra el VIH con el nombre de otra persona y documentos de alta hospitalaria que pertenecían a otra persona que él no conocía.

De igual forma, Joseph encontró una nota escrita a mano que decía: “Brian, volveré no más tarde de las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado) Stone F”.

Luego de vivir este incómodo e infortunado momento, Joseph reportó lo sucedido a la seguridad del hotel, a representantes del artista e incluso a la policía. Sin embargo, días después de haber denunciado lo que vivió, fue despedido sin justa causa.

En su momento, el argumento que se le dio a Joseph fue que la gira estaba “tomando una dirección diferente”, pero para él esto no fue más allá que solamente un pretexto.

En la misma demanda, el violinista afirmó que sufrió pérdidas económicas significativas y también estrés postraumático.

Carlos Vives puso a bailar a Will Smith al ritmo de ‘La gota fría’ en importante gala; Antonio Banderas le siguió el paso

Respuesta por parte de Will Smith

El pasado 2 de enero, Allen B. Grodsky, abogado de Will Smith, se pronunció en USA Today y confrontó la demanda.

“Las acusaciones del señor Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas y temerarias. Lo negamos categóricamente, y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas afirmaciones y garantizar que la verdad salga la luz”, dijo.