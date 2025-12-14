El perturbador video de Will Smith que inquietó a internet y hoy es referencia de la evolución IA: “prueba del espagueti”

Lo que empezó como un video perturbador de inteligencia artificial terminó convirtiéndose en una referencia informal del progreso del video generado por IA.

Un video viral por las razones equivocadas

En 2023, un video de Will Smith comiendo espaguetis parecía sacado de una pesadilla digital, pues el generador de inteligencia artificial, se hizo viral no por su realismo, sino por todo lo contrario.

El cuerpo parecía mal ensamblado, los gestos no tenían fluidez y al comer se veía absurdo, como si la escena no obedeciera del todo las leyes del mundo físico.

Bastaban unos segundos para evidenciar las limitaciones de la IA generativa de la época, conocida por sus errores anatómicos difíciles de ignorar.

El clip, creado con el entonces rudimentario modelo ModelScope, se convirtió en un símbolo involuntario de lo que la tecnología aún no podía hacer. Manos deformes, movimientos rígidos y una boca incapaz de “entender” cómo se come un plato de espaguetis lo transformaron en un ejemplo perfecto del llamado “valle inquietante”.

De pesadilla digital a cápsula del tiempo

Ahora, casi tres años después, aquel video funciona casi como una cápsula del tiempo. Lo que nació como una especie de espectáculo de terror de la IA terminó convirtiéndose en una prueba informal para medir el avance de los generadores de video por inteligencia artificial.

La escena de Will Smith comiendo espaguetis pasó a ser un estándar improvisado, si un modelo era capaz de recrearla de forma creíble, significaba que había dado un paso importante. Así nació, de manera no oficial, la llamada “prueba del espagueti”.

Al darse dio cuenta de lo viral que se había vuelto este video, Will Smith en febrero de 2024, hizo una publicación en TikTok recreando la escena comiendo espaguetis.

El gesto fue leído como una mezcla de humor y reconocimiento del impacto cultural que había tenido aquel experimento fallido de la IA.

El salto de la IA con imagen y sonido

Ahora en 2025 la “prueba del espagueti” ya no es perturbadora ni es meme por los mismos motivos.

Veo 3, el modelo de Google lanzado en mayo de este año, llegó un salto clave: por primera vez, la IA logra generar imagen y sonido sincronizados en clips de hasta ocho segundos.

El creador Javi López puso el modelo a prueba en X con la escena clásica. El resultado es notablemente más pulido y realista, aunque todavía no perfecto: los espaguetis, por ejemplo, suenan inquietantemente crujientes, un detalle que rompe la ilusión apenas se presta atención.

Just got access to Veo 3 and the first thing I did was try the Will Smith spaghetti test. SOUND ON pic.twitter.com/y0CiZwNxgM — Javi Lopez ⛩️ (@javilopen) May 22, 2025

Según Ars Technica, este fallo se basa en que los datos de entrenamiento de la IA probablemente incluían demasiados ejemplos de bocas masticando acompañadas de sonidos crujientes.

La IA no entiende, predice patrones

Los modelos de IA no “entienden” lo que ven, lo que realizan es predecir patrones. Cuando ciertos estímulos están sobrerrepresentados o apenas existen, en sus datos de entrenamiento, el resultado son anomalías como esta.

Is this the peak of video generation?



For years, “Will Smith eating spaghetti” was the benchmark for text-to-video.



With Kling 2.6, we’re closer to reality than ever.



Is this truly the peak, or is there more to come?

pic.twitter.com/YWatao1C5A — GenAI_Now (@GenAI_Now) December 4, 2025

En otras palabras, si una versión sintética de Will Smith tritura espaguetis como si fueran papas fritas, no se trata solo de un fallo técnico, sino de confusión de aprendizaje estadístico mal calibrado.

Este tipo de errores, aunque llamativos, expertos señalan que cumplen funciones pedagógicas para la IA, algo que da paso al realismo acompañado del cuidado, pues recomiendan siempre revisar la fuente de los videos.