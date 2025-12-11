Suscribirse

Arturo Calle prende alarmas por video falso que circula en redes; con IA suplantan su voz y recomiendan inversiones

Aseguran que con videos generados promueven inversiones supuestamente recomendadas por el empresario.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 2:16 p. m.
Arturo Calle elevó una alerta por un fraude con un video de IA. | Foto: Alejandro Acosta

Este 11 de diciembre, Arturo Calle, una de las empresas más reconocidas del país, y su junta directiva, emitieron un comunicado alertando a los consumidores nacionales, luego de que determinaran la circulación masiva de material audiovisual fraudulento en distintas plataformas de internet. Se trata de varios videos en los que aparece el empresario.

Indican que dichos videos han sido generados mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA), para suplantar la imagen y la voz del fundador de la compañía, el empresario Arturo Calle, con el fin de promover supuestas y atractivas oportunidades de inversión.

Arturo Calle Calle
Arturo Calle elevó una alerta por un video fraudulento. | Foto: CORTESIA BANCOLOMBIA

Tras encontrar estos videos, la empresa aseguró que los clips son falsos y que el señor Arturo Calle no ha autorizado participar en la producción, difusión o promoción de dicho material audiovisual.

“Comercializadora Arturo Calle SAS NO promueve, patrocina, ni realiza ningún tipo de captación de dinero o invitación a invertir a través de plataformas digitales o redes sociales”, precisó la empresa.

Adicional a ello, aseguró que la empresa rechaza y desconoce cualquier estrategia que, usando el nombre Arturo Calle, prometa rendimientos financieros acelerados o garantizados a corto plazo.

ARTURO CALLE
Precisan que el video es falso. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA

“La suplantación de identidad busca explotar el prestigio y la buena imagen de la marca y de sus figuras públicas para generar una confianza indebida, con el único propósito de engañar y estafar a potenciales víctimas. Arturo Calle SAS instala a la ciudadanía y a los medios de comunicación a tomar medidas de precaución”, agregó la empresa.

Entre las medidas recomendadas está desestimar de inmediato cualquier contenido de esta naturaleza, incluso si aparentemente está respaldado por medios reconocidos. Además de ello, abstenerse de hacer clic en enlaces o proporcionar cualquier tipo de información personal, credenciales de acceso o datos financieros en respuesta a estas publicaciones.

Arturo Calle IA
Los estafadores habrían tomado una entrevista en video de Arturo Calle para el medio La República y la alteraron con IA. | Foto: Captura de video en YouTube

Finalmente, solicitan a los ciudadanos reportar este tipo de publicaciones en las plataformas digitales y presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales competentes.

