Walt Disney y OpenAI recientemente anunciaron un acuerdo de licencia por tres años, el cual permite a los usuarios crear y compartir videos cortos generados con videos Sora de OpenAI y en ChatGPT, utilizando más de 200 personajes emblemáticos del catálogo del gigante del entretenimiento.

Esta alianza marca la primera vez que una compañía creativa de esta magnitud licencia de forma masiva su propiedad intelectual para la creación de contenidos con IA generativa, aunque bajo condiciones estrictas.

La asociación incluye una inversión de 1.000 millones de dólares por parte de Disney en OpenAI, así como la opción de adquirir acciones adicionales en la empresa creadora de ChatGPT.

Para ambas compañías, el acuerdo representa un punto de inflexión en una industria que, hasta ahora, había mantenido una relación tensa con el desarrollo acelerado de estas tecnologías.

“Esto no representa en absoluto una amenaza para los creadores”

En una entrevista conjunta con el CEO de OpenAI, Sam Altman, en la cadena CNBC, Bob Iger insistió que el acuerdo solo permite la creación de videos de no más de 30 segundos y que la tecnología no será utilizada para producciones más largas.

Entre los personajes habilitados para las creaciones figuran Mickey Mouse, Minnie Mouse, Elsa de Frozen, héroes de Marvel como Iron Man y el Capitán América, así como íconos de La guerra de las galaxias como Darth Vader y Yoda.

Las restricciones también alcanzan a la identidad de los intérpretes: el acuerdo excluye el uso de las voces de los actores y cualquier parecido físico con ellos.

“Esto no representa en absoluto una amenaza para los creadores; de hecho, todo lo contrario. Creo que les rinde un homenaje y los respeta, en parte porque lleva asociada una tarifa de licencia”, dijo Iger en CNBC.

Más allá de la licencia, Disney implementará la tecnología de OpenAI para desarrollar nuevos productos y experiencias para Disney+, su plataforma de streaming, y pondrá a disposición ChatGPT para su personal.

“Este acuerdo muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable”, dijo Altman, citado en el comunicado conjunto.

Una adopción inédita de la IA generativa en el entretenimiento

Según el comunicado conjunto, los fans podrán generar y compartir videos cortos con personajes de múltiples franquicias, ampliando las posibilidades de participación del público en el ecosistema Disney.

“El rápido desarrollo de la IA es un momento importante para nuestra industria”, declaró el director general de Disney, Bob Iger, citado en el comunicado.

El acuerdo permitirá a los fans crear y compartir videos cortos con personajes de varias franquicias de Disney mediante inteligencia artificial. | Foto: Getty Images

En la misma línea, señaló que la alianza con OpenAI ofrecerá al grupo “oportunidades más amplias a través de la IA generativa”, al tiempo que se compromete a “respetar y proteger a los creadores y su trabajo”.

La iniciativa supone un giro significativo para una industria que, durante años, ha confrontado a las compañías de IA en los tribunales.

Disney y otros gigantes creativos han demandado a empresas como OpenAI, Perplexity y Anthropic, acusándolas de usar su contenido para entrenar modelos de inteligencia artificial. De hecho, el miércoles previo al anuncio, Disney envió una carta de cese y desistimiento a Google por el uso ilegal de su propiedad intelectual en el entrenamiento de modelos del buscador.