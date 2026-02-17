Gente

Esposo de Alexa Torrex se despachó nuevamente contra Juanda Caribe y dio contundente mensaje

Jhorman Toloza habló nuevamente del caso en sus redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

17 de febrero de 2026, 10:18 p. m.
Alexa Torrez y Jhorman Toloza - Juanda Caribe
Alexa Torrez y Jhorman Toloza - Juanda Caribe Foto: Instagram @jhonmanto - Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'

Una de las polémicas más grandes de La casa de los famosos Colombia 3 está de nuevo sobre la mesa, pues Juanda Caribe y Alexa Torrex tuvieron un fuerte enfrentamiento luego de que el humorista mencionara a la mujer que había “botado el chupo”, lo cual generó una gran cantidad de especulaciones por parte de los participantes y del público.

Posteriormente, Jhorman Toloza, esposo de la cantante y creadora de contenido, llegó al programa por medio de la dinámica de “congelados” y se fue en contra de Juanda, manifestando frente a las cámaras de la producción que las palabras del hombre tendrían un carácter sexual y habrían afectado a su pareja.

Polémica entre Alexa Torrex y Juanda Caribe.
Polémica entre Alexa Torrex y Juanda Caribe. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Tan pronto el esposo de Alexa salió de la casa, los famosos mostraron confusión ante la situación y Juanda Caribe no ocultó su rabia, afirmando frente a las cámaras que tomaría acciones legales en su contra si no se retractaban públicamente de la información expuesta y le enviaban una carta al set.

Luego, cada una de las celebridades opinó sobre lo ocurrido a petición de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los presentadores del programa, y, en su mayoría, apoyaron al humorista y juzgaron la postura de Alexa Torrex, lo que generó indignación en las redes sociales.

Gente

Nicolás Arrieta recibió emotiva visita en ‘La casa de los famosos’ y generó inesperadas reacciones

Gente

Conducta Therian podría causar graves afectaciones a la vida, cirujano advirtió que es “lo más incorrecto”

Gente

Zambrano ganó el Desafío Siglo XXI: recibió millonario premio y regalo relacionado con la Selección Colombia

Gente

Walter Mercado: los números que lo harían millonario el 18 de febrero; aumentarían suerte en loterías

Gente

¿Qué hay detrás del fenómeno viral de los therians?

Gente

Actor de ‘Transformers’ fue arrestado tras protagonizar presunta pelea en Nueva Orleans

Música

Hannah Montana está de vuelta: todo sobre el especial por los 20 años de la serie de Disney

Gente

¿Boicot en ‘La casa de los famosos de Telemundo’? Yina Calderón denuncia complot de Laura Zapata y Kunno para sacarla

Gente

‘Campanita’ se quebró en llanto en el congelados al ver a su mamá; le dejó fuerte mensaje: “Un ser de luz no puede estar tan apagado”

Gente

Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras cruda polémica en ‘La casa de los famosos 3′: “Las pruebas se transforman”

Carla Giraldo rompió en llanto en plena transmisión de ‘La casa de los famosos’; se quebró en vivo

La respuesta de Jhorman Toloza a la polémiica que generó su visita a ‘La casa de los famosos’

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el esposo de Alexa Torrex se pronunció nuevamente y dio declaraciones actualizadas sobre el caso.

“Yo siempre voy a defender a mi mujer, yo siempre voy a defender a mi novia, yo en un principio le creí, yo siempre sabía que ella tenía la razón y hoy, RCN lo mostró y dio a conocer las imágenes, dio a conocer la verdad que ella interpretó. Cuando ella tuvo dudas, porque las tuvo, hizo la pregunta como cualquier persona, si tú tienes una duda, si tú tienes una pregunta y no sabes el significado de preguntas a la persona que te dice cierta información, en este caso un gesto y le preguntas qué significa para que te aclare y que no tengas en la cabeza una definición errónea de ese gesto o de esa palabra para que no tomes conclusiones que no vengan al caso”, dijo a través de su cuenta de Instagram.

En las últimas horas se vivió una de las polémicas más grandes de La casa de los famosos Colombia 3, pues Juanda Caribe y Alexa Torrex tuvieron un fuerte enfrentamiento luego de que el humorista mencionara a la mujer que había “botado el chupo”, lo cual generó una gran cantidad de especulaciones por parte de los participantes y del público.
Juanda Caribe recibió importante visita en ‘La casa de los famosos’; rompió en llanto

Recalcó que el hecho de que Juanda no contestara la pregunta de Alexa fue lo que generó aún más incomodidad, pues se abrió la puerta a distintas especulaciones.

Terminó diciendo: “Eso es lo que pasó, tú llegaste a esa conclusión porque no te dieron la respuesta, si te dan la respuesta no llegas a ninguna conclusión, listo y claro”.

Más de Gente

Nicolás Arrieta en 'La casa de los famosos Colombia'

Nicolás Arrieta recibió emotiva visita en ‘La casa de los famosos’ y generó inesperadas reacciones

La tendencia juvenil encendió preocupación en el ámbito de la salud.

Conducta Therian podría causar graves afectaciones a la vida, cirujano advirtió que es “lo más incorrecto”

Zambrano es el ganador del Desafío Siglo XXI.

Zambrano ganó el Desafío Siglo XXI: recibió millonario premio y regalo relacionado con la Selección Colombia

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Walter Mercado: los números que lo harían millonario el 18 de febrero; aumentarían suerte en loterías

Therians, nueva tendencia humana.

¿Qué hay detrás del fenómeno viral de los therians?

Shia LaBeouf

Actor de ‘Transformers’ fue arrestado tras protagonizar presunta pelea en Nueva Orleans

Hannah Montana

Hannah Montana está de vuelta: todo sobre el especial por los 20 años de la serie de Disney

Snoop Dogg NBA

Snoop Dogg compartió en redes video de incautación de droga en Colombia; las imágenes se viralizaron

Julián Pinilla es más conocido como 'el chico de la ruana' en redes sociales. Foto: Instagram @julianpinillaa

Novia de Julián Pinilla, el chico de la ruana, expuso presunto caso de acoso que vivió y estalló con mensaje: “Me hacen sentir asco”

Noticias Destacadas