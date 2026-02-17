Esposo de Alexa Torrex se despachó nuevamente contra Juanda Caribe y dio contundente mensaje

Una de las polémicas más grandes de La casa de los famosos Colombia 3 está de nuevo sobre la mesa, pues Juanda Caribe y Alexa Torrex tuvieron un fuerte enfrentamiento luego de que el humorista mencionara a la mujer que había “botado el chupo”, lo cual generó una gran cantidad de especulaciones por parte de los participantes y del público.
Posteriormente, Jhorman Toloza, esposo de la cantante y creadora de contenido, llegó al programa por medio de la dinámica de “congelados” y se fue en contra de Juanda, manifestando frente a las cámaras de la producción que las palabras del hombre tendrían un carácter sexual y habrían afectado a su pareja.
Tan pronto el esposo de Alexa salió de la casa, los famosos mostraron confusión ante la situación y Juanda Caribe no ocultó su rabia, afirmando frente a las cámaras que tomaría acciones legales en su contra si no se retractaban públicamente de la información expuesta y le enviaban una carta al set.
Luego, cada una de las celebridades opinó sobre lo ocurrido a petición de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los presentadores del programa, y, en su mayoría, apoyaron al humorista y juzgaron la postura de Alexa Torrex, lo que generó indignación en las redes sociales.
La respuesta de Jhorman Toloza a la polémiica que generó su visita a ‘La casa de los famosos’
Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el esposo de Alexa Torrex se pronunció nuevamente y dio declaraciones actualizadas sobre el caso.
“Yo siempre voy a defender a mi mujer, yo siempre voy a defender a mi novia, yo en un principio le creí, yo siempre sabía que ella tenía la razón y hoy, RCN lo mostró y dio a conocer las imágenes, dio a conocer la verdad que ella interpretó. Cuando ella tuvo dudas, porque las tuvo, hizo la pregunta como cualquier persona, si tú tienes una duda, si tú tienes una pregunta y no sabes el significado de preguntas a la persona que te dice cierta información, en este caso un gesto y le preguntas qué significa para que te aclare y que no tengas en la cabeza una definición errónea de ese gesto o de esa palabra para que no tomes conclusiones que no vengan al caso”, dijo a través de su cuenta de Instagram.
Recalcó que el hecho de que Juanda no contestara la pregunta de Alexa fue lo que generó aún más incomodidad, pues se abrió la puerta a distintas especulaciones.
Terminó diciendo: “Eso es lo que pasó, tú llegaste a esa conclusión porque no te dieron la respuesta, si te dan la respuesta no llegas a ninguna conclusión, listo y claro”.