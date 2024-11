Este sería el top cinco de los finalistas de ‘MasterChef Celebrity’, según la inteligencia artificial

MasterChef Celebrity es uno de los realities más populares de la televisión colombiana, donde las celebridades no solo demuestran su talento en la cocina, sino también su carisma y habilidades para enfrentar retos bajo presión.

La combinación de personalidades y desafíos culinarios lo convierten en un programa con gran audiencia. Con el Top siete definido, las especulaciones sobre quiénes llegarán al Top cinco no se han hecho esperar.

Paola Rey, Vicky Berrio y Dominica Duque ya lograron asegurar su puesto para el siguiente ciclo de la competencia. Así mismo, Dominica ha recibido críticas tanto de sus compañeros como de la audiencia, quienes cuestionan su desempeño y consideran que no ha estado a la altura de los retos culinarios y no debería estar entre los finalistas.

Por otra parte, tras la nueva transmisión de un nuevo capítulo y un reto de eliminación, el participante Jacko tuvo que abandonar la cocina de MasterChef Celebrity. Su plato, una quinua caldosa con mariscos, no fue suficiente para el paladar de los jueces, especialmente con el exceso de sal, lo que determinó su salida del programa.

Antes de salir de la cocina, el actor dijo unas sentidas palabras. “No tengo palabras de despedida, ni tiempo para agradecerles todo lo que me dieron, enseñaron, hicieron que disfrutara este espacio para mí, a pesar de que esto es muy difícil... De verdad que hay que tener una disposición mental, anímica, mucho carácter, manejo de las emociones... Gracias por darme la oportunidad de cocinarles con todo el amor que tengo, porque lo hice así siempre, y gracias por todas las veces que me criticaron para bien o para mal, pero, sobre todo, creo que me voy de aquí siendo un poquito mejor persona”, expresó Jacko.